Os erros do presente avaliados pelo futuro na ópera de The Weatherman

"All cosmologies" é o quinto álbum de Alexandre Monteiro. Obra do músico portuense completa-se com um filme onde se desenha uma alegoria pop sobre o legado deixado pelo nosso tempo.

Quando The Weatherman (ou Alexandre Monteiro) compôs os temas de "All cosmologies", o seu quinto álbum de originais, não havia sinais da pandemia. Mas o número redondo do ano 2020 sugeriu-lhe que algo de extraordinário poderia suceder - uma "tempestade digital", que tudo apaga à passagem e cuja solução só poderá vir do futuro. Estava lançada a narrativa para uma "ópera pop", que se completa com o filme homónimo realizado por Vasco Mendes, que será exibido quando a "tempestade" passar.

"Algo que se passou em 2020 afeta o presente do ano 2048", explica The Weatherman. "É atribuída uma missão a Valentina, personagem inspirada na minha sobrinha, nascida em 2018, para que regresse ao passado e investigue o que aconteceu. E o que ela encontra é o que nós fizemos ao Planeta. Interessou-me a alegoria por isso: pensar na forma como as futuras gerações irão olhar a nossa época".

Peças autónomas mas complementares, disco e filme acompanham a demanda de Valentina, que tal como Diógenes de Sínope carrega uma lanterna. Se o filósofo do século V a. C. procurava incansavelmente um "homem honesto", a jovem enviada do futuro procura The Weatherman para ajudá-la a compreender a origem da "tempestade". Nesse processo, observa a contemporaneidade e percebe que a "a sua geração está a sofrer na pele todos os erros cometidos pela nossa".

O passado à frente

Para musicar a narrativa, o cantor nascido no Porto, em 1979, compôs doze temas e uma abertura, que o deixam com uma perna no passado e outra no futuro. "Não quis romper por completo com os discos anteriores e creio que apurei algumas caraterísticas, mas não fui tão cerebral desta vez: usei muito mais a intuição e fui à procura dos sentimentos, da verdade, de um sentido épico".

Essas caraterísticas que o notabilizaram são o rigor com que constrói canções pop, a capacidade de condensar em três minutos melodias eficazes e letras significativas e orelhudas.

O passo à frente é a utilização mais abundante do piano, no qual compôs a maioria das faixas, a toada mais psicadélica e a convocação de uma orquestra para acrescentar o "sentido épico". Há uma mão-cheia de temas onde se desenham possibilidades futuras para The Weatherman, desde logo "Comedy of errors", canção de várias secções que é uma espécie de síntese do tempo presente, o tal que provocou a "tempestade". Mas também "Gentrification rhapsody", "The magnitude of lunacy", "Rising time" ou "Killer bee".

Noutros momentos soam ainda ativas as referências matriciais do músico que casou ao som de "Here comes the sun", dos The Beatles, e mantém paixão profunda por Beach Boys e Elliot Smith. Esses totens são mais evidentes em "Valentina", "Oh Cat", "Eyecandy woman" ou "What's there to worry about".

Algo desiludido com o atual rumo da música pop, onde diz haver "falta de risco" e apenas "vontade de agradar", The Weatherman recusa a "estagnação" e diz comprometer-se integralmente com a arte, que poderá ser "a verdadeira luz com que nos guiamos na escuridão.