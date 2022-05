Os escultores de fogo no Imaginarius

Mítica companhia Xarxa Teatre traz produção com 26 anos, "Veles e vents"

A companhia valenciana Xarxa Teatre tem no currículo 39 impressionantes anos dedicados ao teatro de rua. Não poderia, então, ser mais apropriado o contexto em que se apresenta, hoje e amanhã, no Imaginarius - Festival Internacional de Teatro de Rua, que decorre até domingo em Santa Maria da Feira. Partindo desde sempre da cultura popular valenciana e mediterrânica para as suas produções, conseguiu fazer das suas tradições espetáculos universais. É o caso de "Veles e Vents", que se apresenta agora em Portugal e já passou por todos os continentes.

Nesta obra, a pirotecnia e a macrocenografia são os elementos potenciadores capazes de provocar o espectador pela intensidade da espetacularidade criada, exacerbada pelo desenho de luz e pela música sempre em excesso. A pirotecnia é utilizada a favor da dramaturgia, não servindo apenas a estética mas também a própria história. Este artíficio valeu-lhes o epíteto de "escultores do fogo", desde a primeira obra, "El foc del mar" (O fogo do mar).

"Veles e vents" é´uma produção criada para a inauguração do túnel do Canal da Mancha, estando em cena há 26 anos, e foi apresentada em geografias tão díspares como Coreia do Sul, Austrália ou Costa Rica.

O título parte do poema homónimo do valenciano Ausiàs March que, no contexto atual, ganha todo um novo significado premonitório. "Velas e ventos cumpriram nossos desejos/ fazendo caminhos duvidosos pelo mar"; "O mar ferverá como uma panela no forno, mudando de cor e estado natural/ e vai querer mostrar tudo errado."

O mar pode ser uma paisagem idílica mas também apocalíptica, e é sobre estas duas caras que se une a dramaturgia, acompanhando a viagem deste veleiro que pode ser também um navio ou um mortífero petroleiro. A mensagem sobre o modo como o ser humano interage com o planeta ocupa nesta obra o lugar central que, entre outras distinções, lhe valeu o prémio Caleidoscópio da Comissão Europeia. Para ver hoje e amanhã.



Veles e Vents

Casa do Moinho (Santa Maria da Feira)

Até dia 28