Os eventos mais desejados pelos portugueses no regresso à normalidade

Rock In Rio, NOS Alive e Meo Sudoeste são os três eventos, por ordem decrescente, mais desejados pelos portugueses no regresso à normalidade em 2021.

Apesar dos sucessivos adiamentos dos festivais de música para 2022, os resultados de um estudo da consultora OnStrategy reforçam que a música é "o melhor veículo de socialização e de festividade", apontou Pedro Tavares, CEO da empresa, e que destes eventos que os portugueses mais têm saudades.

Nas posições seguintes do top 5, há também espaço para o Campeonato Nacional de Futebol e para as festas Populares. Seguem-se o Super Bock Super Rock, as Celebrações de Fátima, a Web Summit, a Meia e Mini Maratona de Lisboa e a Volta a Portugal em Bicicleta, entre os eventos mais aguardados. "Os resultados deste estudo vêm reforçar aquilo que tem sido a evidência da saturação e do desejo de voltar à vida normal", indica o responsável.

A fazer frente às saudades dos portugueses, a situação pandémica já levou o Rock In Rio a cancelar a edição deste ano do festival, assim como o Santuário de Fátima a suspender as celebrações presenciais. Os adiamentos para 2022 fazem-se somar e também o NOS Primavera Sound e o EDP CoolJazz, assim como o Festival do Crato e a 36.ª Feira de Artesanato e Gastronomia tomaram a decisão de atrasar os eventos.

As conclusões da OnStrategy baseiam-se no estudo RepScore que avalia o posicionamento e os níveis emocional e racional de reputação associados a marcas em Portugal.