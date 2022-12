Os "fabulosos românticos" que coloriram a Londres cinzenta

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 16:29 Facebook

"Blitzed!" conta a história do icónico clube londrino onde emergiu o movimento dos "new romantics" que marcou a década de 1980. O documentário já está disponível na Netflix.

Foi o clube que barrou a entrada a Mick Jagger: "Não estás suficientemente bem vestido". O porteiro era Steve Strange, mais tarde vocalista dos Visage. No bengaleiro estava Boy George, frequentemente entretido a roubar dinheiro das carteiras.

Foi no Blitz, o equivalente londrino ao Studio 54 de Nova Iorque. Todas as terças ali se juntavam os blitz kids, grupo de excêntricos que está na raiz do movimento musical "new romantics". A história é contada em "Blitzed!", documentário de Bruce Ashley e Michael Donald que pode ser visto na plataforma de streaming Netflix.

No início de 1978, os Sex Pistols terminavam a digressão pelos EUA e o pós-punk multiplicava direções musicais e tribos urbanas. A mais colorida de todas reclamava a herança de um período anterior - o glam rock - e tinha como divindades David Bowie, Marc Bolan e os Roxy Music. Foi na Londres cinzenta, das pilhas de lixo acumulado e das greves massivas, que dois jovens aspirantes a músicos, Steve Strange e Rusty Egan, montaram os primeiros "Club for heroes" num tugúrio debaixo de um bordel a que chamaram Billy"s.

Frequentado por estudantes da escola artística St. Martins College, designers de moda, músicos como Marilyn, Sade ou Grace Jones, e "posers" anónimos (suficientemente extravagantes para serem admitidos), o espaço rapidamente se tornou pequeno e a festa mudou-se, em 1979, para um novo local em Covent Garden, o Blitz Club. Ali se escutavam as "divindades", além de Kraftwerk, Siouxie and the Banshees ou os Spandau Ballet, que fizeram a estreia ao vivo numa dessas terças-feiras.

O que "Blitzed!" nos conta, através de imagens de arquivo e depoimentos recentes dos protagonistas, é não só o florescimento de um novo género musical, encabeçado por bandas como Duran Duran, Visage ou Classix Nouveaux, mas também o nascimento de uma nova atitude - andrógina, provocadora e orgulhosa. "Fomos as primeiras pessoas da nossa geração a não desejar ser "straight". Sermos nós próprios é o maior ato político que podemos exercer", explica o ladrão de carteiras Boy George.