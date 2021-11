Os grandes festivais não esperam pelo verão

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 13:15 Facebook

Não será preciso esperar até ao verão de 2022 pelo regresso dos grandes festivais - é mesmo neste outono que voltam as dezenas de bandas encaixadas em atuações sucessivas e distribuídas por diferentes palcos, com milhares de pessoas afoitas em busca do melhor lugar.

Após um ano de interregno, cumpre-se nova edição do Super Bock em Stock, que entre hoje e amanhã irá preencher 12 espaços na zona da Avenida da Liberdade, em Lisboa, com 50 projetos musicais que percorrem áreas como a pop-rock, jazz, soul, r&b, world music ou hip-hop.

Não será ainda um evento sem amarras: além dos passes únicos que permitem o acesso geral e custam 50 euros, será obrigatória a apresentação do certificado digital ou de um teste negativo à covid-19, além do uso de máscara durante a permanência em locais como o Coliseu dos Recreios, Teatro Tivoli, Cinema São Jorge, Palácio da Independência, Casa do Alentejo ou Sala Ermelinda Freitas - Maxime. Assinale-se que o valor dos copos reutilizáveis, os únicos que serão permitidos durante o evento, irão reverter a favor da União Audiovisual.