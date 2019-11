"Os influenciadores do YouTube têm mais poder que os ensaios do Eduardo Lourenço"

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 20:29 Facebook

Dulce Maria Cardoso e Teju Cole falaram de literatura e redes sociais no Arquipélago de Escritores, em São Miguel.

"O mundo está a mudar depressa e a literatura é lenta a reagir. Está a passar ao lado das grandes mudanças que as redes sociais trouxeram e de temas como o transumanismo." As palavras são de Dulce Maria Cardoso, escritora que esteve presente no primeiro dia do Arquipélago de Escritores, festival literário que termina hoje na Ilha de São Miguel, nos Açores.

Entrevistada por Teresa Canto Noronha, no Teatro Micaelense, a autora do recente "Eliete" olhou com ceticismo para a capacidade atual da literatura e dos "sistemas de pensamento" para captarem o estado do Mundo, dizendo mesmo que "os influenciadores do YouTube têm hoje mais poder que os ensaios do Eduardo Lourenço."

Um certo "pedantismo" dos escritores, que "por alguma razão misteriosa não consideram as redes sociais como matéria literária", e o próprio tempo da literatura, que requer, segundo a autora, "tempos de não escrita" (como os 7 anos que Dulce levou a escrever "Eliete"), conduzem a que a esse mundo das redes "volte as costas à literatura."

A autora revelou ainda perplexidade com o interesse contemporâneo por livros que alteram o paradigma ficcional: "do qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, passamos para o baseado em factos reais." E citou como exemplo Karl Ove Knausgard, escritor norueguês que levou ao limite a literatura autobiográfica com os volumes de "A minha luta".

Outras mudanças que antevê, como o corpo cibernético teorizado pelo transumanismo e até a "vida eterna", que acredita virá a ser uma realidade, foram preconizados no passado, mas atualmente há escassez de pensamento sobre o assunto, considerou a autora.

Já no dia seguinte, no mesmo local, o norte-americano Teju Cole, escritor, fotógrafo, professor de escrita criativa na Universidade de Harvard, debruçou-se sobre alguns dos mesmos temas, mas com uma perspetiva diferente. Para o autor de "Cidade aberta", a literatura vive mesmo da "lentidão", e não tem necessariamente de acompanhar o ritmo das redes sociais ou de qualquer outro fenómeno. "A política tem de acompanhar o dia a dia, o saneamento básico também, a literatura precisa que as coisas assentem, para que possa encontrar naquilo que parece novo os temas que são constantes", diria mais tarde ao JN, após a entrevista conduzida por Hugo Gonçalves. Não deixou de considerar, porém, que "todos os grandes artistas foram pessoas do seu tempo", acreditando que "mais cedo ou mais tarde as mudanças trazidas pela redes sociais serão refletidas pela literatura."