Os limites do corpo são testados em "Feedback"

Os cruzamentos disciplinares são o salão de festas da dupla André Braga e Cláudia Figueiredo, que desenvolvem projetos conjuntos desde 1999.

Se o percurso começou a ser trilhado com a Circolando percorrendo o fio da navalha, numa linguagem de novo circo, rapidamente André Braga e Cláudia Figueiredo evoluíram num sentido mais próximo da dança e do teatro físico, sem pudor de se munirem de artes plásticas, de música e cinema. Isto sempre com uma linha dramatúrgica bem alinhavada.

Atualmente na CRL- Central Elétrica (Circolando), a dupla desenvolve um laboratório de partilhas, investigação e experimentação na tentativa de chegarem a diferentes conclusões, mas partindo sempre de um pressuposto estético, independentemente da proveniência ou dos indivíduos com que constroem os seus materiais performativos.

Além destes trabalhos, André Braga e Cláudia Figueiredo são também uma máquina de programação, com importantes projetos como o Ciclo Mais Jovens, assente na sua estrutura de criação.

Em "Feedback", André Braga parte a solo para a cena, testando os limites do corpo. A acompanhá-lo está um monte de pedras, obstáculos no caminho, um microfone, para acentuar o lugar de fala e de falha, mais uma máquina de fumo para encobrir ou para ludibriar a visão. Há uma promessa de som, de sopro e de uma confissão.

Está também patente um lugar de escuta, onde através da retroalimentação chegamos ao (in)desejado feedback. Um lugar de escuta para os sons da introspeção entre as memórias confessionais e a matéria corpórea.

O espetáculo conta com a manipulação de som ao vivo de João Sarnadas e desenho de luz de Cárin Geada.

Depois da apresentação no DDD, "Feedback" segue para o Trema Festival, Recife, no Brasil.

"Feedback", de André Braga e Cláudia Figueiredo, quinta-feira 21 e sexta 22, no Auditório Municipal de Gaia , às 22 horas (dia 21) e 19.30 horas (dia 22).