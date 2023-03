Os livros não se medem aos palmos

Sérgio Almeida Hoje às 11:36 Facebook

"A novela do Gordo Entalhador" é uma comédia de enganos de Antonio Mannetti que foi agora recuperada pela Tinta da China numa edição que marca a estreia em língua portuguesa deste clássico do século XV.

A soberba de acharmos que os tempos que vivemos levantam desafios inéditos na História da Humanidade faz-nos colar ao presente questões e problemáticas cujas origens são, na verdade, muito mais remotas do que pensamos.

O roubo de identidade, por exemplo. Se é certo que o desenvolvimento tecnológico potenciou em larga escala esse risco, a verdade é que, para quem viveu até há poucos séculos, essa eventual usurpação identitária era potencialmente ainda mais danosa, dada a ausência de documentação fiável (o uso dos passaportes ou bilhetes de identidade, tal como os conhecemos hoje, é evidentemente uma prática muito mais recente).

É em redor desse drama que se desenvolve "A novela do Gordo entalhador", título que se espera que possa resistir à fúria politicamente correta em curso e que já fez virar do avesso tantos clássicos da literatura.

Estamos na Florença do século XV, pátria do Renascimento. Um grupo de cidadãos bem colocados socialmente reúne-se com frequência em opíparos jantares, discutindo com ardor as novidades de então. Num dado repasto, todos dão pela ausência de um dos convivas. É ele Manetto Ammannatini, a quem tratam simplesmente por Gordo Entalhador, em alusão às suas avantajadas formas e ao ofício a que se dedica, mas também pelo seu temperamento simplista, a roçar o ingénuo ou até palerma.

É então que na mente de um deles, Filippo Bruneleschi - "homem que anos mais tarde seria responsável pela construção da espantosa cúpula da catedral de Florença, Santa Maria del Fiore, um marco na história da arquitetura pela dimensão e técnica de manutenção", como escreve o tradutor André Belo nas notas introdutórias do livro - se forma uma ideia: expropriar o pobre artesão da sua identidade.

A farsa inicia-se com a troca do nome por Matteo, mas prossegue, de forma ardilosa, com o recurso a um número alargado de cúmplices, que o fazem duvidar da sua própria condição, levando-o a aceitar como seus atos que na verdade foram cometidos por outros.

Humor e resquícios de crueldade misturam-se nesta narrativa verídica que conheceu múltiplas versões ao longo dos´ séculos, embora a mais popular seja a de Antonio Manetti. Completam a edição três histórias curtas, no mesmo registo, de Giovanni Boccaccio, extraídas do célebre "Decameron".