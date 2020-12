Os livros que Eduardo Lourenço nos deixou

JN Hoje às 11:23 Facebook

Autor de uma extensa bibliografia, Eduardo Lourenço deixou a seguinte obra publicada:

" Heterodoxia I" (1949), republicado em 2005



"O Desespero Humanista na Obra de Miguel Torga e o das Novas Gerações" (1955)



"Heterodoxia II" (1967), republicado em 2006



"Sentido e Forma da Poesia Neo-Realista" (1968), republicado em 2007



"Fernando Pessoa Revisitado. Leitura Estruturante do Drama em Gente" (1973)



"Tempo e Poesia - À Volta da Literatura" (1974), republicado em 2003



"Os Militares e o Poder" (1975)



"O Fascismo Nunca Existiu" (1976)



"Situação Africana e Consciência Nacional" (1976)



"O Labirinto da Saudade - Psicanálise Mítica do Destino Português" (1978), republicado em 2000



"O Complexo de Marx ou o Fim do Desafio Português" (1979)



"O Espelho Imaginário - Pintura, Anti-Pintura, Não-Pintura" (1981), 2.ª edição aumentada em 1996



"Poesia e Metafísica - Camões, Antero" (1983), republicado em 2002



"Ocasionais I" (1984 )



"Fernando, Rei da Nossa Baviera" (1986 ), republicado em 2008



"Heterodoxia I e II" (1987)



"Fernando Pessoa, Roi de Notre Bavière" (1988)



"Le Labyrinthe de la Saudade - Psychanalyse Mythique du Destin Portugais" (1988)



"Nós e a Europa ou as Duas Razões" (1988)



"L"Europe Introuvable. Jalons pour une Mythologie Européenne", (1991)



"O Canto do Signo - Existência e Literatura (1957-1993)" (1994)



"A Europa - Para uma Mitologia Europeia" (1994 ), republicado em 2001



"Le Miroir Imaginaire - Essais sur la Peinture" (1994)



"Fernando Re Della Nostra Baviera" (1997)



"Mythologie de la Saudade. Essais sur la Mélancolie Portugaise" (1997)



"Nós Como Futuro" (1997)



"Portugal-Europa, Mythos und Melancholie: Essays" (1997)



"O Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva" (1998)



"A Nau de Ícaro, seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia" (1999)



"Portugal como Destino, seguido de Mitologia da Saudade" (1999)



"Mi És Europa" (1999)



"Antero ou A Noite Intacta" (2000), republicado em 2007



"La Culture à l"Ère de la Mondialisation, suivi d"un Portrait par Catherine Portevin" (2001)



"Mythologie der Saudade. Zur Portugiesischen Melancholie" (2001)



"Europa Y Nosotros o las Dos Razones" (2001)



"Le Poète dans la Cité (Aujourd"hui) - De Dichter in de Samenleving (Vandaag)" (2002)



"Chaos a Nádhera - Eseje o Identit" (2002)



"Chaos and Splendor & Other Essays" (2002)



"This Little Lusitanian House: Essays on Portuguese Culture" (2003)



"Destroços - O Gibão De Mestre Gil E Outros Ensaios" (2004)



"O Lugar Do Anjo - Ensaios Pessoanos" (2004)



"O Outro Lado Da Lua - a Ibéria Segundo Eduardo Lourenço" (2005)



"A Morte De Colombo - Metamorfose E Fim Do Ocidente Como Mito" (2005)



"As Saias de Elvira E Outros Ensaios" (2006)

"Paraíso sem Mediação - breves ensaios sobre Eugénio de Andrade" (2007)



"A Esquerda na Encruzilhada ou Fora da História? - Ensaios Políticos" (2009)



"Pequena mitologia europeia. A propósito de Guimarães (2011)



"Heterodoxias - O.C. Vol.I" (2011)



"Tempo da Música, Música do Tempo" (2012)



"Os Militares e o Poder seguido de O Fim de Todas as Guerras e a Guerra Sem Fim" (2013)



"Do Colonialismo como Nosso Impensado" (2014)