Os locais que dão vida aos palácios e castelos de "The Crown"

Desde 2016 que a série da Netflix "The Crown" conquista milhões de pessoas em todo o mundo. O programa dá vida ao longo reinado de Isabel II, que se sentou no trono britânico durante 75 anos até ao último 8 de setembro, dia em que morreu no Castelo de Balmoral, na Escócia.

A tumultuosa viagem pela história da família real britânica representada pela Netflix pode fazer esquecer que é vagamente baseada em eventos passados e que é uma obra de ficção. Tal como vários momentos ao longo da série, também residências reais, casas de campo e catedrais são encenados nos 50 episódios já disponíveis na plataforma de streaming.

Palácio de Buckingham

PUB

O Palácio de Buckingham, residência oficial e principal local de trabalho dos monarcas britânicos, localiza-se em Londres. Mas, em"The Crown", este palácio é representado por três cenários diferentes, explica o "The Washington Post": Wilton House, Lancaster House e o Old Royal Naval College.

Wilton House é um palácio rural situado em Wilton, no Wiltshire, a cerca de 160 quilómetros de Buckingham. Com roseirais, um salão gótico e uma torre Tudor, a mansão é considerada uma das melhores casas de campo da Grã-Bretanha e é o cenário do Palácio de Buckingham nas primeiras três temporadas. Construída pelo primeiro conde de Pembroke em 1544, a Wilton House pertence agora ao 18.º conde e condessa de Pembroke, William Herbert e Victoria Bullough. O casal abre as portas ao público em determinadas épocas do ano.

Por sua vez, Lancaster House localiza-se a apenas cinco minutos a pé de Buckingham e foi usada pelos produtores da série para retratar a vida dentro do palácio real durante pelo menos quatro temporadas. A casa, que foi encomendada em 1825 pelo duque de Iorque, tem interiores no estilo Luís XIV, uma escadaria ampla, uma sala de música, candelabros, colunas coríntias. A mansão está listada como Grau I - o maior significado histórico. Anteriormente uma residência real, Lancaster House agora é administrada pelo governo britânico. O local tem sido usado para cimeira internacionais, jantares formais e conferências e está disponível para reservas para eventos privados.

Por fim, o Old Royal Naval College, Greenwich, projetado por Sir Christopher Wren, foi usado como local de filmagem para cenas exteriores do Palácio de Buckingham e seu pátio. O local já foi o Palácio de Greenwich. Local de nascimento do rei Henrique VIII, da rainha Maria I e da rainha Isabel I, foi demolido após a Guerra Civil Britânica e o rei William III mais tarde contratou o arquiteto Sir Christopher Wren para construir o Royal Hospital for Seamen em 1694. Em 1873, foi convertido no Royal Naval College.

Castelo de Windsor

Castelo de Windsor Foto: AFP

O verdadeiro Castelo de Windsor, em Inglaterra, serviu de lar a mais de 40 reis e rainhas britânicos nos últimos mil anos. Nas primeiras temporadas da série da Netflix, o castelo foi representado pelo Castelo de Belvoir, em Leicestershire, cuja propriedade está aberta ao público e já usada em várias produções cinematográficas como o "Enigma da Pirâmide (1985) e "O Código de Da Vinci" (2006). Na quinta temporada do "The Crown", foi o cenário para a recriação do incêndio de 1992 em Windsor. Belvoir tem sido a residência da família Manners nos últimos 500 anos e sede dos Duques de Rutland desde há mais de três séculos.

Na quarta temporada, o castelo de Windsor foi representado por Burghley House, uma mansão Tudor com janelas arqueadas e paredes imponentes em Lincolnshire. Burghley House foi construída pelo Lorde Tesoureiro da rainha Isabel I entre 1555 e 1587. Os visitantes podem pernoitar na quinta, optar por uma tenda de luxo no terreno ou reservar um quarto dentro da propriedade.

Abadia de Westminster

Abadia de Westminster Foto: EPA

A Abadia de Westminster, uma igreja histórica na cidade de Westminster, em Londres, tem sido palco de todas as coroações reais desde 1066 e de pelo menos 16 casamentos reais.

Com os seus distintos azulejos estampados e detalhes medievais, a Catedral de Ely, na cidade de Ely, em Cambridgeshire, foi a escolhida para ser a Abadia de Westminster no "The Crown". O monumento histórico apresenta semelhanças com a abadia e é visitado por milhares de pessoas todos os anos.

Sandringham House

Sandringham House é a residência particular do rei Carlos III, sendo propriedade da família real britânica desde meados no século XIX. Na série, a princesa Diana, representada por Emma Corrin, dança no salão de baile da Sandringham House, que é, na verdade, Somerleyton Hall, uma propriedade em Suffolk.

Hugh Crossley e Lara Bailey, loredes Somerleyton, moram atualmente no Somerleyton Hall, por isso o local está fechado ao público. Os turistas podem visitar os jardins da propriedade entre abril e outubro.

Highgrove House

Highgrove House

Highgrove House, em Gloucestershire, é uma das casas particulares do rei Carlos III desde 1980. Em 1987, Carlos remodelou a casa, que é administrada e de propriedade do Ducado da Cornualha. O príncipe Carlos mudou-se para a propriedade com a princesa Diana após o casamento em 1981. A casa é composta por três pisos com nove quartos, quatro salas de visitas, seis casas de banho e uma ala infantil.

Na quarta temporada do "The Crown", é usada a Somerley House, uma grande casa construída em 1653 pela família Okden. Após um incêndio, a propriedade original ficou totalmente destruída e a Somerley House que existe hoje foi construída no final do século XVIII. Os atuais proprietários, o 7.º Conde e a Condessa de Normanton, restauraram grande parte da casa.

Somerley House é uma grande casa construída em 1653 pela família Okden Foto: Somerley House / Facebook

Clarence House

Clarence House Foto: EPA

Uma das últimas residências aristocráticas em Londres, a Clarence House foi projetada pelo arquiteto John Nash e construída entre 1825 e 1827. Na história real recente, Clarence House serviu como residência de inúmeras figuras notáveis. Após o casamento de Isabel II e Filipe em 1947, Clarence House tornou-se a primeira residência do casal, onde viveram até a ascensão de Isabel II ao trono em 1953. Hoje, é a residência principal do rei Carlos III e da rainha consorte Camilla, que permanecerão lá até pelo menos 2027 devido às reformas em andamento no Palácio de Buckingham.

Em "The Crown", Clarence House foi representada por High Canons House, em Borehamwood, uma mansão rural a cerca de 30 minutos de Londres. A casa, que não possui ligações à realeza britânica, data de 1800 e tem sido usada como local de filmagem para vários outros filmes e programas de televisão, incluindo "Um Crime no Expresso do Oriente" (1974), Inspector Morse (1990) e "Agatha Christie: Poirot" (2013). High Canons House serviu como local para cenas no interior durante a quarta temporada, que aborda o casamento entre Carlos e Diana.

High Canons House foi usada para cenas no interior Foto: Facebook

Castelo de Balmoral

O Castelo de Balmoral era a amada casa de férias da rainha Isabel nas Terras Altasma Escócia.. Era propriedade pessoal da rainha e dizia-se que era o seu lugar favorito. Balmoral é uma residência real desde 1852, quando foi adquirida pelo Príncipe Albert para a Rainha Vitória. Como uma fuga da sua agenda agitada, a rainha normalmente passava as férias em Balmoral em agosto e setembro. Foi o local onde morreu a rainha em setembro deste ano.

Os produtores de "The Crown" escolheram a Ardverikie House, em Newtonmore, para cenário. A propriedade está na mesma família há quase 150 anos e passou por várias transformações ao longo das décadas. Ao contrário de Balmoral, o público pode explorar o terreno a pé e há seis casas de férias disponíveis para alugar.

Gatcombe Park

A residência de campo da Princesa Real, Gatcombe Park, foi construída entre 1771 e 1774 para um fabricante de roupas local. A rainha comprou a propriedade para a princesa Ana em 1976, após o seu casamento com o capitão Mark Phillips, e pagou pela reforma e redecoração da casa. Apesar do divórcio e subsequente novo casamento, a princesa permaneceu em Gatcombe Park durante mais de quatro décadas. Os filhos de Ana, Zara e Peter, também viveram em casas na propriedade até se casarem.

Na quarta temporada de "The Crown", Gatcombe Park é substituído por Wrotham Park, uma propriedade rural localizada a cerca de 27 quilómetros de Hyde Park, em Hertfordshire. A propriedade de 18 quartos, construída em 1754 pelo arquiteto Isaac Ware, é uma das maiores casas particulares perto de Londres. A casa foi usada como local de filmagem em mais de 60 filmes, incluindo "O Diário de Bridget Jones" e "Kingsman: O Serviço Secreto". Também está disponível para aluguer como local de eventos privados.

Wrotham Park é uma das maiores casas particulares perto de Londres Foto: Facebook

Britannia

O iate real Britannia, também conhecido como "o palácio flutuante", serviu a rainha e a família real durante mais de 40 anos. O navio navegou mais de um milhão de milhas náuticas globalmente, da Escócia ao sul do Iémen. A embarcação foi usada para eventos privados como luas-de-mel e férias.

O iate é visto na última temporada de "The Crown", embora as cenas não tenham sido filmadas na embarcação, mas dentro de um estúdio que recriou o navio.

O iate real Britannia serviu a família real durante mais de 40 anos Foto: AP

Casa Branca

Casa Branca Foto: AP

Na terceira temporada da série, Helena Bonham Carter interpreta a irmã da rainha, a princesa Margarida. As cenas retratam a chegada da princesa ao gabinete presidencial com o marido Antony Armstrong-Jones, também conhecido como Lord Snowdon, interpretado pelo ator Ben Daniels. Os dois embarcam numa reunião na Casa Branca com o 36.º presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, interpretado por Clancy Brown.

Na verdade, as cenas foram filmadas na Hylands House, em Chelmsford, que geralmente hospeda casamentos, eventos privados de negócios e festas. Com seu exterior perolado, colunas frontais e pano de fundo verde, a Hyland House lembra o escritório e a residência presidencial dos Estados Unidos. A entrada na Hylands House é gratuita e a propriedade está aberta todos os terceiros domingos do mês.