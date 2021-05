Jorge Manuel Lopes Hoje às 13:29 Facebook

Música banhada pelo Pacífico, casais em crise no palco, jornalismo bicentenário e um mito urbano desconstruído.

A música de hoje tem ligações fortes à Ásia-Pacífico. Assim é com Jihye Lee, sul-coreana de nascença, nos Estados Unidos há dez anos. Antes de dar entrada na Berklee College of Music, em Boston, para estudar composição, Lee ainda teve um breve percurso pela indie-pop na Coreia. Numa década, mergulhou a fundo no jazz, criou a Jihye Lee Orchestra e acaba de lançar o segundo álbum, "Daring mind", um título que rima com uma biografia improvável e um talento de assombrar.

Rumo a Águeda, onde o Centro de Artes revela "O amante", peça do dramaturgo britânico Harold Pinter conhecida em 1962, a relação de um casal vista ao espelho e em confronto com fantasias. No palco estarão Custódia Gallego, Virgílio Castelo e Luís Puto, com direção de Albano Jerónimo e Cláudia Lucas Chéu. Vê-se hoje às 20.30 horas.

O estimado diário britânico "The Guardian" celebra esta semana 200 anos. O site contém diversos trabalhos focados na efeméride e, em "The New York Review of Books", o antigo diretor Alan Rusbridger, 20 anos à frente da publicação (1995-2015), resume o passado e o presente de uma instituição do jornalismo.

Água fria sobre o otimismo: há teorias que detetam laços fortes entre o fim da pandemia de gripe espanhola de 1918-20 e a loucura, amplamente positiva, que abalou diversas partes do mundo na década de 1920. Na "Smtihsonian", fizeram-se contas, investigou-se e as conclusões não são bem essas.

Regresso à Ásia-Pacífico para uma canção que merece via verde para o fim de semana. EggPlantEgg (ou 茄子蛋) é um trio de Taiwan que, em "Oh love, you are much greater than I imagined" (ou "愛情你比我想的閣較偉大"), evoca o drama e o poliéster dos Pulp.