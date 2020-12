Os melhores de 2020 no teatro e dança

JN Hoje às 20:26 Facebook

A atriz Custódia Gallego, o ator e encenador António Fonseca e o coreógrafo Victor Hugo Pontes revelam os espetáculos de teatro e dança que mais os inspiraram em 2020.

Foi um ano de provocação para o teatro e para a dança. Apesar das dificuldades introduzidas pela pandemia, não foi difícil ao trio de profissionais das artes de cena selecionarem, cada um, cinco espetáculos que ficarão na memória. Em vários registos, com múltiplos olhares sobre o presente e o passado.

Custódia Gallego, atriz

Fake, Miguel Fragata

Damas da noite, Elmano Sancho

A golpada, João Lourenço

Chicago, Diogo Infante

Avenida Q, Rui Melo

"Fake" debruça-se sobre o tema atual da verdade, em confronto com o conceito, nem sempre coincidente, de realidade. É uma peça que aborda estes temas sem dramas

nem pesos excessivos. Já "Damas da noite" fala da minoria que são os transformistas a partir de uma perspetiva interessante: será que, ao lutarmos contra a discriminação,

não estaremos a acentuar essas diferenças? Destaco ainda três musicais ("A golpada", "Chicago" e "Avenida Q") que valem pela diversidade.

António Fonseca, ator e encenador

2020 foi uma provocação.

Para toda a gente e também para nós atores e público de teatro. Tivemos que inventar, adiar, esperar, mudar os meios, afastar-nos, ter coragem para sair, ser mais generoso para quem ousou....

As minhas escolhas têm muitas razões de coração e poucas razões técnicas. Quando as duas se juntam em consonância.... Ficam na memória. Esta é a minhamemória5 dos espetáculos de 2020. Desordenada.

Yerma: Lorca dirigido por uma lenda do teatro português, Carlos Avillez, com dois atores que amo, Sara Matos e Renato Godinho. Fez-me tanto lembrar o saudoso Manuel Dias, d'"O Primeiro de Janeiro", numa "Yerma" no TEP no final dos anos setenta!...

A vida vai engolir-vos, Tónan Quito/ Anton Tchékhov: uma orgia de vida e teatro. Uma loucura!

Catarina e a beleza de matar fascistas, Tiago Rodrigues: dediquei centenas de horas a este espetáculo. Não dou nenhuma por perdida. O público continuará a julgar.

Vale da Arregaça, Teatrão em Coimbra: muito do que aconteceu foi em streaming. Este aconteceu ao vivo mas eu vi em streaming. Com muita gente da comunidade, nas instalações do União de Coimbra, em pandemia, a revisitar-se e à sua história. Comovente e inspirador, além de divertido.

Fake, Inês Barahona/ Miguel Fragata: a confirmação de uma grande dupla, mas sobretudo uma esperança para mais à frente.

Victor Hugo Pontes, coreógrafo

Antes de começar, quero dizer que esta não é a minha selecção dos melhores espetáculos do ano, porque não vi todos os espetáculos produzidos e apresentados, e estaria a ser injusto perante muitos daqueles a que gostaria de ter assistido, mas que não tive oportunidade de ver e que por isso não constam desta escolha. Estes espetáculos foram, de entre os que vi ou revi, os que mais me comoveram ou desafiaram ou fizeram refletir. Alguns nem sequer estrearam em 2020, mas continuam a ser importantes no ano em que o Mundo mudou.

Perfil perdido - Marco Martins

São Luiz Teatro Municipal, Lisboa

O tema da filiação levantado por Marco Martins e carregado em ombros, ou em braços, por Beatriz Batarda e Romeu Runa é de uma enorme beleza. Dois protagonistas, num diálogo constante entre a palavra e o movimento, reconstituem um passado biográfico inspirado num fluxo de memórias pessoais.

Turma de 95 - criação e Interpretação de Raquel Castro, a partir de "Class of 76", dos Third Angel

Mosteiro de São Bento da Vitória, Porto

Raquel Castro transforma num espetáculo seu uma criação original dos Third Angel: construindo-o com as memórias do passado, as expectativas que tinha sobre o futuro no ano de 1995 e a realidade do presente, ela provoca-nos, enquanto espectadores, a projetarmo-nos nessas memórias. Como se a sua turma de 95 fosse também a nossa.

Jaguar - Marlene Monteiro Freitas

Teatro Municipal do Porto . Campo Alegre

Criado em colaboração com Andreas Merk, a coreógrafa continua aqui a explorar o seu singular universo coreográfico, comunicando diretamente com a música, que ocupa sempre um lugar central. Duas interpretações impressionantes, num jogo rítmico constante, que manipula o tempo e os corpos das duas personagens.

Onironauta - Tânia Carvalho

Teatro Municipal do Porto . Campo Alegre

Sete bailarinos em cena, todos muito distintos. A coreógrafa ao piano; mais tarde, imersos no seu universo misterioso, vamos ouvi-la a cantar, num dos momentos mais intensos do espetáculo. O rigor e a excelência dos bailarinos, bem como a precisão dos seus movimentos, são notáveis neste trabalho.

Turismo infinito - Ricardo Pais

Teatro Nacional São João, Porto

Treze anos depois da sua estreia, treze anos depois de o ter visto: revejo "Turismo infinito" pela terceira vez e continuo a viajar nas palavras de Fernando Pessoa e heterónimos, a acompanhar aqueles cinco magníficos atores, dirigidos com elegância pelo mestre Ricardo Pais, e a pensar que o tempo passa demasiado rápido.