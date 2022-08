"Os Memoráveis" de Lídia Jorge traduzido para chinês e publicado na China

JN/Agências Hoje às 12:55 Facebook

A obra da escritora portuguesa foi publicada esta semana pela editora chinesa Haitian Publishing House, que já tinha lançado, em outubro, uma tradução de "Essa Dama Bate Bué!", o primeiro romance da luso-angolana Yara Nakahanda Monteiro.

A editora deste romance de Lídia Jorge pertence às autoridades da Zona Económica Especial de Shenzhen, adjacente a Hong Kong. "Os Memoráveis" é protagonizado por Ana Maria Machado, uma repórter portuguesa em Washington que, em 2004, foi convidada a fazer um documentário sobre a Revolução de 1974, considerada pelo embaixador norte-americano à época, em Lisboa, "um raro momento da História"

"Os Memoráveis", publicado em 2014 (Editora D. Quixote), venceu no ano seguinte o Prémio de Novela e Romance Urbano Tavares Rodrigues, atribuído pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof).O júri considerou que o romance "constitui uma assumida marca de cidadania ao trazer a Revolução de Abril de 1974 para as páginas de uma obra literária, cuja intensidade de linguagem e mestria narrativa, conjugada por uma hábil técnica compositiva, faz dela uma notável presença na literatura portuguesa contemporânea".

A obra foi traduzida para francês, logo em 2014, e para espanhol e eslovaco em 2020, com apoio da Linha de Apoio à Edição e Tradução da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e do Instituto Camões.

Nascida há 75 anos em Boliqueime, no Algarve, Lídia Jorge estreou-se em 1980 com o romance "O Dia dos Prodígios". Além de inúmeros romances, da sua bibliografia fazem igualmente parte coletâneas de contos, obras de literatura infantil, de ensaio, de teatro, de poesia e de crónicas. Lídia Jorge recebeu vários prémios literários portugueses e internacionais, entre os quais o Prémio FIL de literatura em Línguas Românicas em 2020, de Guadalajara, um dos mais importantes da América Latina.

A Universidade de Massachussets, nos Estados Unidos, inaugurou a 5 de abril a Cátedra Lídia Jorge, dedicada ao estudo da obra da escritora portuguesa, juntando-se a uma cátedra criada em setembro de 2021 na Universidade de Genebra, na Suíça. Lídia Jorge é também, desde março de 2021, membro do Conselho de Estado, órgão político de consulta do Presidente da República português.