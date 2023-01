"Os meus filmes mostram realidades desconfortáveis, às vezes são difíceis de suportar"

João Antunes Hoje às 13:35 Facebook

Realizador austríaco Ulrich Seidl estreia "Rimini", filme que olha para a humanidade com realismo, cinismo e absurdidade. Estamos numa popular estância de verão do adriático, mas a ação passa-se no inverno. O autor confessa-se.

Realizador de obras como "Dog days" ou "Paradise: love", Ulrich Seidl é um dos raros verdadeiros autores do cinema contemporâneo, no sentido em que, tal como o finlandês Aki Kaurismaki ou o português Pedro Costa, se um espetador entrasse numa sala sem saber que filme ia ver, bastariam alguns minutos para o identificar plenamente. Personagens bizarras em situações não menos estranhas, humor muito negro, olhar corrosivo e implacável, mas também delicado sobre a terceira idade - e uma enorme intransigência na construção formal das suas obras, é assim o cinema de Seidl.

Os seus vetores estéticos confirmam-se em "Rimini", imperdível viagem a uma estância de férias na costa Adriática, mas aqui em pleno inverno, habitada por refugiados excêntricos e visitada por velhas turistas, a que o decrépito crooner Richie Bravo empresta a voz das suas canções e alguns favores sexuais - em cenas impróprias para espíritos mais sensíveis - a troco do dinheiro que não tem e que a sua filha exige.

"Rimini estreia esta quinta-feira em Portugal e pode ser visto, entre outras salas, no Cinema Trindade, no Porto. O JN esteve a conversar com o astuto realizador.

Como começam os seus projetos: com uma personagem, um local?

Não posso generalizar. Varia muito de filme para filme. Neste foi o meu encontro com o Michael Thomas. Foi ele que me levou a criar esta personagem, o Richie Bravo. Ele era o protagonista de um dos episódios de um filme que escrevi sobre o turismo de massas. Ia ser um entertainer num cruzeiro. Mas esse filme nunca se fez e quando estava à procura de ideias para um próximo filme, esta personagem veio-me de novo à cabeça.

Federico Fellini nasceu em Rimini. É só uma coincidência?

Não há nenhuma ligação, nem esse facto foi relevante para o projeto. Há muitos anos que me sinto atraído pela ideia de rodar um filme na costa Adriática durante o inverno, quando a atmosfera é maravilhosa, com a chuva e o nevoeiro. E o efeito da época baixa do turismo nos hotéis, nas praias, nos bares, que estão fechados. A atmosfera é tão diferente da do verão, quando as praias estão cheias de corpos seminus.

Mas deve ter-se confrontado algures com esse facto...

Foi apenas o que lhe disse que me interessou e quando andava à procura de locais para filmar encontrei todos estes sítios magníficos em Rimini, como por exemplo as discotecas. Mas é claro que foi divertido filmar em Rimini, sabendo que foi ali que o Fellini nasceu.

Pelo que sabemos, também costumava passar férias em Rimini com os seu pais...

É verdade. Lembro-me de me divertir bastante na praia, mas como era criança não dei atenção ao resto da cidade. É claro que mudou muito desde os anos 60, quando as praias estavam cheias de turistas alemães e austríacos. Depois seguiram-se vagas de turistas da Europa de Leste e hoje são sobretudo russos que vão para lá. E também há cada vez mais italianos que voltam a escolher Rimini como local para passar férias.

Já não é a primeira vez que filma com o Michael Thomas, ele é perfeito no papel, o Richie Bravo é uma personagem inesquecível...

A ideia dele fazer esta personagem vem de longe, desde que fizemos "Import-Export". Descobri nessa altura que ele era também um bom cantor. Era alguém predestinado a interpretar este papel. A personagem corresponde bastante ao que ele é. Escrevi-o já com ele em mente, baseado nas suas qualidades, bem como na sua presença física. Na vida real ele é também uma espécie de galã à moda antiga, com todo o seu charme. Ele trabalhou bastante sobretudo nos temas que tinha de cantar.

As canções são uma parte integrante do filme...

Todas as canções, música e letra, foram compostas especialmente para o filme. Com a exceção de duas canções muito conhecidas de Udo Jurgens

Como é que escolheu as atrizes mais idosas, são todas profissionais? Sabiam tudo aquilo que lhes ia pedir para fazer, nomeadamente nas cenas de sexo?

As mulheres que interpretam as cenas de sexo são todas atrizes profissionais. Já tinham trabalhado comigo, confiam em mim, sabem que não vão ser exploradas, que eu estou ali para as proteger e que a maneira em que eu as filmaria não lhes causaria descrédito.

O seu cinema é muito especial, o que pretende de um ator quando o escolhe?

Há alguns atores e atrizes com quem não poderia trabalhar. O primeiro critério é que sejam capazes de improvisar. E há poucos que o possam fazer verdadeiramente. Nunca dou a um ator o guião do filme nem escrevo os diálogos, só lhes comunico a situação geral, o contexto da cena e o que estou a tentar fazer com essa cena. Têm de estar preparados para investir nas suas personagens, trazer o que são, as suas experiências pessoais.

Como é que se desenrola o seu processo de casting?

É extremamente longo. Posso dizer não a um ator muito rapidamente, mas também não posso dizer logo que sim. Normalmente trabalho no desenvolvimento de uma personagem e em ensaios durante bastante tempo com vários atores para uma única personagem. Vou vendo se correspondem ao que estou à procura. Por vezes só ao fim de umas 20 sessões de trabalho é que faço a escolha final.

É muito subtil a forma como coloca no filme a questão dos emigrantes.

A imagem dos refugiados no filme é a mesma da vida real, representam um papel secundário. Não participam nas nossas vidas, mas apesar de tudo estão presentes. Estão à margem das nossas vidas.

Aqui estamos em Itália, mas é também uma mensagem para o seu país?

A situação em cada país depende da forma como os respetivos governos respondem ao problema. Na Áustria há muitos anos que temos um governo conservador, com uma política muito restrita relativamente a refugiados, não os deixando pura e simplesmente entrar. Nem mesmo crianças. É uma resposta desumana ao problema. E em países do Leste, como a Polónia e a Hungria, a situação é ainda pior.

Os seus filmes não podem deixar ninguém indiferente. Que reação está à espera dos espectadores que entrarem na sala para ver este filme?

Os espectadores podem responder de formas muito diferentes. Para mim é essencial dar liberdade ao espectador para responder ao filme de uma forma muito pessoal Um espectador pode responder de uma maneira, outro espectador de outra. Não é o meu papel apresentar uma mensagem. Quero provocar no espectador as suas próprias respostas ao filme.

Sente-se de alguma forma preso a um estilo, que as pessoas já estão à espera?

É verdade que tenho a minha própria linguagem, que é fiel a cada um dos meus filmes. Mas tento sempre fazer algo de novo, que seja apropriado a cada novo filme que faço. Há certas maneiras de fazer as coisas em que não acredito e que nunca farei. O que quero é encontrar a abordagem melhor para cada um dos meus filmes, mantendo-me fiel a mim próprio.

Um humor muito peculiar é também uma das suas imagens de marca...

Rir pode ser útil, mas o que acho interessante é que os espectadores reajam de maneira diferente, é isso que tento fazer. Os meus filmes mostram realidades desconfortáveis e são por vezes difíceis de suportar. Se as pessoas rirem não há qualquer problema, embora eu não sublinhe nunca o que eles devem sentir. Ao lado de alguém a rir pode estar um espetador que ache uma cena desconfortável ou inapropriado que alguém esteja a rir. O que interessa é a verdade da cena, a sua honestidade.