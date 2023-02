Os Pink Floyd e o brilho intenso da obscuridade

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 19:03 Facebook

"Dark side of the moon", dos Pink Floyd, viu a luz há 50 anos e nunca mais escureceu. Uma nova caixa de luxo chega às lojas a 24 de março.

Tudo convergiu no cosmos, em 1973, para que surgisse um objeto imortal. O design emblemático de Storm Thorgerson que, inspirado por um livro de física, reproduziu o fenómeno da dispersão da luz branca através de um prisma. O estado da arte da tecnologia musical da época ao serviço do brilhantismo de Alan Parsons. A voz gloriosa de Clare Torry a encher de soul o espaço sideral. O riso maníaco do engenheiro de som Peter Watts a ecoar a ideia de que o Mundo é uma "piada infinita". E uma banda de bravos exploradores, talvez os mais ambiciosos da história da pop, a atingirem o zénite. "Dark side of the moon" viu a luz há 50 anos. E nunca mais escureceu.

Se foi o melhor álbum de Pink Floyd será também um debate para o infinito. Mas há factos incontestáveis: foi o trabalho que transformou jovens talentos em astros globais. Foi o terceiro disco mais vendido na história (cerca de 45 milhões de cópias), apenas atrás de "Thriller", de Michael Jackson, e de "Back in Black", dos AC/DC. É o recordista de permanência no TOP 200 da BillBoard (mais de 800 semanas). É incontornável em qualquer discografia séria.

Organizado conceptualmente, mas sem a rigidez habitual dos álbuns de narrativa, "Dark side of the moon" contempla as estações da vida humana, percorrendo tópicos como a religião, a ganância, o envelhecimento ou a doença mental. Condensa os longos instrumentais dos álbuns anteriores em canções relativamente breves (o que poderá ajudar a explicar o sucesso). E é um monumento sonoro, nos efeitos, no virtuosismo, na imaginação.

É público que a relação da banda se degradou para o nível da peixeirada nos últimos anos (até a guerra na Ucrânia serviu para os dividir ainda mais). E Roger Waters reclama-se agora como pai espiritual do disco, tendo anunciado que o regravou. Será um objeto polémico, mas que ninguém deixará de ouvir. Mais consensual será a caixa de luxo que chegará às lojas a 24 de março: além de remasterização, o pacote inclui um livro desenhado pelo coletivo Hipgnosis, que concebeu boa parte das capas dos Pink Floyd, e toda a sorte de memorabilia alusiva a este acontecimento.