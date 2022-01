Os Quatro e Meia pela primeira vez no Alive

Hoje às 17:54 Facebook

Os portugueses Os Quatro e Meia vão estrear-se este ano no festival Alive, marcado para os dias 06 a 09 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, foi anunciado esta quinta-feira.

De acordo com o comunicado da promotora Everything is New, o sexteto de Coimbra (três médicos, dois engenheiros e um professor), cujo álbum mais recente, "O tempo vai esperar", foi lançado em setembro de 2020, tem atuação marcada para 7 de julho.

Para a edição deste ano do NOS Alive já tinham sido confirmados: alt-J, Caribou, Da Weasel, Dino D'Santiago, Florence + The Machine, Fontaines D.C., Glass Animals, HAIM, Hobo Johnson and The Lovemakers, Imagine Dragons, Inhaler, Jorja Smith, Jungle, M.I.A., Mallu Magalhães, Manel Cruz, Metallica, Modest Mouse, Moses Sumney, Parcels, Phoebe Bridgers, Royal Blood, Sea Girls, Seasick Steve, St. Vincent, Stromae, The Strokes, Tom Misch, Two Door Cinema Club, Parov Stelar e The War On Drugs.