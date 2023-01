Os reis chegam a Braga pela mão da Bazuuca

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 20:24 Facebook

Festival de dois dias conta com 14 nomes e celebra a música bracarense. Smix Smox Smux, Bed Legs e Ângela Polícia estão entre os participantes da edição deste ano.

À terceira torna-se tradição e esta será a terceira Noite dos Reis da Bazuuca, em Braga, que regressa depois da pausa derivada da pandemia de Covid-19. Mas agora em dose dupla, para os mais sedentos de dança. Smix Smox Smux, Bed Legs, Ângela Polícia, Isa Leen e Inês Malheiro são alguns dos nomes mais aguardados neste regresso da festa com cunho bracarense que reúne 14 artistas nesta sexta e sábado, no Lustre.

A promotora cultural Bazuuca, sediada em Braga, iniciou a reunião de todos os nomes que agencia em 2019, contando, na altura, com nove bandas e artistas. O encontro repetiu-se em 2020 e regressa agora ao local de sempre, a discoteca Lustre, com ainda mais horas de música. Esta é a primeira vez que a Noite dos Reis da Bazuuca se realiza em dose dupla e em duas salas em simultâneo, que pretendem oferecer ao público uma oferta cultural variada.

Nas palavras de João Pereira, responsável pela agência, é "como se se tratasse de uma festa de família", já que, em dois dias, se reunirão todos os nomes agenciados pela Bazuuca. O festival da Noite dos Reis da Bazuuca é pautado por uma variedade de estilos e narrativas e tem o seu expoente máximo nas vozes e trabalhos com origem na cidade dos arcebispos. Com cerca de mil pessoas a passar por cada uma das sessões anteriores, a agência espera este ano superar esses números.

Inês Malheiro é responsável por abrir o festival da agência Bazuuca. Segue-se The Nancy Spungen X, "com uma endiabrada fusão de estilos made in Braga", Vanished Into Nowhere e Vai-te Foder. A primeira noite fecha com o hip-hop de Ângela Polícia e o aguardado regresso dos Smix Smox Smux.

Já no segundo dia, Homem em Catarse faz as honras de abertura, seguindo-se o jazz e o hip-hop de Ocenpsiea. Há ainda Isa Leen, Palas, St. James Park e Travo. Os concertos fecham ao "som da eletrónica explosiva da dupla Stereoacid e o rock musculado dos Bed Legs".

Cada noite conta com diversão prolongada, com o after da primeira noite a estar nas mãos do coletivo Wav In, com os DJs Du-das e Lost in Europe. No último dia, a festa termina com o showcase das Dark Sessions, ao som de YUUKI e LAB-L-SS. O