Os sons que irrompem por entre as palavras

O concerto para piano número 3, a mais complexa obra do compositor russo Sergei Rachmaninoff, inspirou o poeta e editor D. H. Machado para a escrita de "Rach 3".

O ano é 1909. A emblemática revolução só se consumaria oito anos mais tarde, mas por toda a Rússia já se pressente a chegada de novos tempos que ponham fim de vez ao decadente império, corporizado na frágil figura do outrora poderoso czar.

Um homem - espírito demasiado livre para se conformar com o declínio que vê em seu redor, mas talvez mais ainda com a incerteza associada ao futuro - sofre de modo particularmente angustiante com o ocaso da sua adorada nação.

É ele Sergei Rachmaninoff, o genial compositor que, no ano em causa, já consagrado como um dos nomes essenciais da música do seu país, se vê dividido entre a lealdade à pátria e as crescentes solicitações para apresentar as suas criações fora de portas. Afinal, como escreveu numa nota impressionante dos seus registos diarísticos, "todo o mundo está aberto para mim... Só um lugar me é vedado: o meu próprio país".

É a partir dessa premissa que D. H. Machado parte para a escrita de "Rach 3", livro que adota precisamente o título pelo qual ficou conhecido o tão complexo quanto fascinante Concerto para piano número 3 em ré menor Op. 30.

Com o estrepitoso ruído da derrocada em pano de fundo, Rachamninoff isola-se na sua residência de verão em Ivanovka para compor a obra que lhe granjearia em definitivo a aclamação dos seus pares. À instabilidade social e política junta-se também a pressão artística: em menos de três meses, o músico terá que estar nos Estados Unidos da América para estrear a encomenda. Os constrangimentos passam para segundo plano assim que se isola nos seus aposentos, aos quais apenas chega o rumor do bosque mais próximo.

Nesse retiro de contornos ascéticos, encontra "alimento para a alma e retiro a energia criativa que, talhada em moldes de desespero, me vai permitir escrever este novo concerto", afirma, esperançoso, no início da aventura musical.

O processo não será isento de momentos de descrença e até de pânico, quando se sente "um estranho perdido numa terra sem identidade", mas os momentos de iluminação serão suficientemente compensadores para que as dificuldades inerentes à criação sejam esquecidas no momento em que conclui a tarefa. Mesmo que a dúvida não o abandone por completo, há algo em si que o faz sentir como Ulisses a partir para a guerra.