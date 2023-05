Os The Cinematic Orchestra regressam a Portugal

Rui Dias Hoje às 19:33 Facebook

A digressão nacional comemora os 20 anos do álbum "Man With A Movie Camera", uma encomenda do Porto Cidade Europeia da Cultura 2001

O primeiro espetáculo, dos três que estão previstos, acontece no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, no dia 28 de outubro. Seguem-se a Casa da Música, no Porto e a Aula Magna, em Lisboa, nos dias 29 e 30. A banda promete revelar novos temas do álbum anunciado para sair em 2024. Os concertos contarão com os efeitos visuais de Ben Olsen que já esteve nos últimos concertos da banda em solo nacional, no passado mês de dezembro.

Jason Swinscoe dos "The Cinematic Orchestra", em 2001, no âmbito do Porto Capital da Cultura, foi contratado para criar uma banda sonora para o filme mudo "Man With A Movie Camera", de Dziga Vertov. O documentário foi um dos primeiros realizados na União Soviética, em 1929 e é aclamado por muitos, incluindo o British Film Institute, como uma obra-prima do cinema.

A apresentação da peça musical criada para acompanhar as imagens de "Man With A Movie Camera" aconteceu no Coliseu do Porto e viria a ser gravada num álbum homónimo, em 2003. A banda regressa a Portugal para comemorar os 20 anos do lançamento deste disco que nasceu na cidade do Porto.

Os bilhetes para os três concertos três já estão à venda, com preços que variam entre os 32€ e os 35€.