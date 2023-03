Oscars - Agora escolha: ou é uma comédia disparatada ou uma guerra de pavor

"Tudo em todo lado ao mesmo tempo" é favorito sobre "A Oeste nada de novo". Mas "Os espíritos de Inisherin" também pode ganhar.

E se, pela primeira vez em 95 anos de Oscars - é esta madrugada, à 1 hora, direto na RTP -, ganhasse um filme de super-heróis? E se, por absurdo que parecesse ao Ocidente estrelar de Hollywood, esse filme tivesse um elenco quase todo chinês e os seus atores, que fariam discursos choramingados e emocionantes, também ganhassem? E se, além do mais, esse filme fosse uma comédia de ficção científica e ação hipercinética de indagação por mundos paralelos, com um delirante universo em que há uns humanos com dedos de salsicha, outros que são pedras com olhos atónitos e outros ainda que têm lutas épicas de kung fu mas com vibradores?

É isto "Tudo em todo o lado ao mesmo tempo", o filme de Daniel Kwan e Daniel Scheinert que, com 11 nomeações, é o perplexo favorito a ganhar o Oscar de melhor filme e arrasar Hollywood como a conhecemos. O casal protagonista é Michelle Yeoh e Ke Huy Quan, ambos nomeados (ele é o miúdo chinês dos "Goonies" e o Shorty de "Indiana Jones e o templo perdido", foi estrela aos 12 anos, depois desapareceu, reemerge agora, aos 51 anos, a sorrir), são donos entediados de uma lavandaria nos EUA e acedem a diferentes versões de si mesmos no multiverso e têm de salvar o mundo.