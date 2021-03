JN Hoje às 12:08 Facebook

Os nomeados à 93.ª edição dos Oscars da Academia de Hollywood foram anunciados, esta segunda-feira, por Pryanka Priyanka Chopra Jonas e por Nick Jonas.

"Mank", de David Fincher, lidera com dez nomeações a corrida, que este ano tem pela primeira vez duas mulheres na categoria de Realização.

A cerimónia de entrega das estatuetas douradas está marcada para 25 de abril.

Nomeados às principais categorias

Melhor Filme

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland - Sobreviver na América

Promising Young Woman

Sound of Metal

Os 7 de Chicago

O Pai

Realização

Lee Isaac Chung, Minari

David Fincher, Mank

Chloé Zhao, Nomadland - Sobreviver na América

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Thomas Vinterberg, Mais uma Rodada

Atriz

Viola Davis, Ma Rainey: A Mãe do Blues

Andra Day, Estados Unidos vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland - Sobreviver na América

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Ator

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey: A Mãe do Blues

Anthony Hopkins, O Pai

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Atriz Secundária

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, O Pai

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Ator Secundário

Sacha Baron Cohen, Os 7 de Chicago

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., One Night in Miami...

Paul Raci, Sound of Metal

LaKeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Filme Internacional

Mais uma Rodada, de Thomas Vinterberg (Dinamarca)

Collective, de Alexander Nanau (Roménia)

Quo Vadis, Aida?, de Jasmila Žbanić (Bósnia Herzegovina) Deux, de Filippo Meneghetti (França)

Better Days (Hong Kong)

The Man Who Sold His Skin (Tunísia)

Documentário

Collective

Time

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Melhor Argumento Adaptado

Borat Subsequent Moviefilm, Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, Lee Kern & Nina Pedrad

O Pai, Florian Zeller e Christopher Hampton

Nomadland - Sobreviver na América, Chloé Zhao

One Night in Miami..., Kemp Powers

The White Tiger, Ramin Bahran

Melhor Argumento Original

Minari, Lee Isaac Chung

Promising Young Woman, Emerald Fennell

Os 7 de Chicago, Aaron Sorkin

Judas and the Black Messiah, Will Berson e Shaka King

Sound of Metal, Abraham Marder, Darius Marder, Derek Cianfrance

Melhor Filme de Animação

Bora Lá

Over the Moon

Soul - Uma Aventura com Alma

Wolfwalkers

A Ovelha Choné: A Quinta Contra-Ataca

Melhor Banda Sonora Original

Mank, Trent Reznor e Atticus Ross

Minari, Emile Mosseri

Notícias do Mundo, James Newton Howard

Soul - Uma Aventura com Alma, Trent Reznor e Atticus Ross e Jon Batiste

Da 5 Bloods

Melhor Canção Original

Fight for You, Judas and the Black Messiah, de H.E.R.

Hear My Voice, Os 7 de Chicago, de Daniel Pemberton e Celeste Waite

Io Sì (Seen), The Life Ahead, de Diane Warren, Laura Pausini & Niccolò Agliardi

Speak Now, One Night in Miami..., de Leslie Odom Jr. e Sam Ashworth

Húsavik (My Hometown), Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, de Savan Kotecha, Rickard Göransson e Fat Max Gsus