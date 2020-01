Hoje às 14:08 Facebook

A RTP já revelou as músicas candidatas ao Festival da Canção deste ano, marcado para 07 de março, em Elvas.

O anúncio foi feito hoje numa conferência de imprensa nas instalações da RTP, em Lisboa, na qual ficou também a saber-se que a cerimónia será apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.

Este ano, as duas semifinais decorrem em Lisboa, a 22 e 29 de fevereiro. A primeira semifinal será apresentada por Jorge Gabriel e Tânia Ribas de Oliveira e a segunda por José Carlos Malato e Sónia Araújo.

Eis as músicas concorrentes:

Primeira semi-final:

Autoria - Marta Carvalho

Intérprete - Elisa

Música - "Medo de Sentir"

Letra/Música - Marta Carvalho

Autoria - Blasted

Intérprete - Blasted

Música - "Rebellion"

Letra/Música - Blasted/Stego/Guerra

Autoria - João Cabrita

Intérprete - Ian Mucznik

Música - "O Dia de Amanhã"

Letra - Ian Mucznik / Música - João Cabrita

Autoria - Filipe Sambado

Intérprete - Filipe Sambado

Música - "Gerbera Amarela do Sul"

Letra/Música - Filipe Sambado

Autoria - Throes and the Shine

Intérprete - Throes and the Shine

Música - "Movimento"

Letra/Música - Throes and the Shine

Autoria - Meera

Intérprete - Meera

Música - "Copo de Gin"

Letra/Música - Meera

Autoria - Tiago Nacarato

Intérprete - Bárbara Tinoco

Música - "Passe-Partout"

Letra/Música - Tiago Nacarato

Autoria - Rui Pregal da Cunha

Intérprete - JJaZZ

Música - "Agora"

Letra/Música - Rui Pregal da Cunha"

Segunda semifinal

Autoria - Dino D'Santiago

Intérprete - Kady

Música - "Diz Só"

Letra - Kalaf Epananga / Música - Dino D"Santiago

Autoria - Jimmy P

Intérprete - Jimmy P

Música - "Abensonhado"

Letra/Música - Jimmy P

Autoria - António Avelar de Pinho

Intérprete - Luiz Caracol + Gus Liberdade

Música - "Dói-me o País"

Letra - Luiz Caracol / Música - António Avelar de Pinho

Autoria - Hélio Morais

Intérprete - Judas

Música - "Cubismo Enviesado"

Letra/Música - Hélio Morais

Autoria - Dúbio Feat. +351

Intérprete - Dúbio Feat. +351

Música - "Cegueira"

Letra - Hugo Azevedo / Música - Rui Azevedo + Pedro Azevedo

Autoria - Cláudio Frank

Intérprete - Cláudio Frank

Música - "Quero-te Abraçar"

Letra/Música - Cláudio Frank

Autoria - Pedro Jóia

Intérprete - Tomás Luzia

Música - "Mais Real que o Amor"

Letra - Tiago Torres da Silva / Música - Pedro Jóia

Autoria - Elisa Rodrigues

Intérprete - Elisa Rodrigues

Música - "Não Voltes Mais"

Letra/Música - Elisa Rodrigues