"Everyday Life" foi o nome escolhido para o novo álbum dos Coldplay. O lançamento está marcado para 22 de novembro e já há dois temas disponíveis: "Orphans" e "Arabesque".

O novo trabalho do grupo britânico, de 53 minutos, vai estar dividido em duas partes: "Sunrise e Sunset". Os temas "Orphans e "Arabesque" foram apresentados ontem no programa da BBC Radio 1 intitulado "Hottest Record In The World by Annie Mac".

O restante alinhamento do novo disco, com 16 faixas, foi divulgado através de classificados nos jornais das cidades dos membros da banda: Exeter, Southampton, Fife e Flintshire. A imagem da capa do álbum é inspirada numa foto de 1919 da banda do bisavô do guitarrista Jonny Buckland. Imagem que também serviu de mote para a campanha para divulgar o novo disco, com cartazes e outdoors misteriosos espalhados por várias cidades como Berlim, São Paulo, Madrid, Hong Kong ou Sidney.

O oitavo álbum do grupo foi produzido pela "The Dream Team" e vai contar com participações de artistas como Stromae, Femi Kuti, Tiwa Savage e Jacob Collier.

O lançamento global surge dias depois dos Coldplay terem enviado uma carta por correio assinadas à mão para 500 fãs de todo o mundo. A carta foi revelada na conta oficial do Instagram da banda. "Nos últimos 100 anos, ou próximo disso, temos andado a trabalhar numa coisa chamada Vida Quotidiana ["Everyday Life"]", lê-se numa das frases da carta assinada pelo grupo do vocalista, pianista e guitarrista Chris Martin.