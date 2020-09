"Over Now" junta Weeknd e Calvin Harris

Tomás Miranda Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O músico canadiano juntou-se ao produtor e dj escocês para lançar "Over Now". O tem vem com animação.

A dupla The Weeknd e Calvin Harris começou por partilhar imagens, nas redes sociais, que sugeriam uma possível colaboração. A possibilidade entretanto concretizou-se. Trata-se de um tema r&b com influências funk que serve de base aos vocais do artista de "Binding Lights".

"Over now" é mais uma canção de desamor interpretada pelo vencedor de três grammys. No tema, o artista pede a alguém do passado que coloque um fim às tentativas de manter contacto.

Apesar de a música retratar um pedido de afastamento, o videoclipe está repleto de cores vivas. A animação segue uma versão robótica de Weeknd, transmitindo a ideia de que este vídeo tem influências estéticas do duo Daft Punk.

Este ano o músico canadiano lançou o quarto álbum da sua discografia "After Hours". O álbum de dream pop e r&b aborda a solidão, a imprudência e a traição.