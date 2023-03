Owen Pallett é o melhor fervor do Tremor

José Miguel Gaspar, em Ponta Delgada Hoje às 18:17 Facebook

Festival abre em alta em Ponta Delgada com a banda invisível do compositor canadiano que é da trupe dos Arcade Fire. Depois houve festa punk-funk com as Atelineiras e Paco Piripiri na boca dos espoectadores. O 10.º Tremor já anda a todo o vapor.

O ar na sala está quente e rarefeito e essa densidade afilada sente-se em toda a gente ao mesmo tempo a respirar: são 745 pessoas - são mais umas dezenas: o Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, esgotou e transborda porque há pessoas sentadas nas coxias, nos camarotes sobrelotados, em qualquer lugar onde haja chão para abancar - e estão ali cheias de disponibilidade, desejo e ardor. O seu epicentro, área superficial do sismo coletivo, é o palco e o palco é Owen Pallett, o compositor canadiano de 43 anos que está sozinho no proscénio, junto à ribalta, com uma guitarra, um violino e um pequeno arquipélago de pedais aos pés. É o primeiro dia do Tremor Açores, festival multilugar e multiartes que tem coração na música indie e em meia centena de artistas até sábado que vem.

Quem fechar os olhos, o que acontece com alguns espectadores alapados como cracas no chão do balcão do branco Teatro Micaelense, encostados aos balaústres e de costas para o palco, imaginará que Pallett, o compositor canadiano de 43 anos que anda na trupe de arranjos dos Arcade Fire, trouxe uma banda com ele. Mas não: ele está sozinho como sempre está, a sua banda é invisível - o que ele tem é um engenho: produz ali os sons, grava-os em modo vivo e coloca-os depois em loop, dispondo várias camadas de som na sua banda imaterial. Às vezes há quatro camadas de som: um fraseado curto com o arco do violino, depois um dedilhado de cordas pingadas, depois toca guitarra por cima daqueles loops e depois canta e a sua voz é a de um barítono vaporoso e fino.

"Boa noite Tremor, como é que eu estou?", pergunta ele quase acanhado já perto do fim a pedir uma apreciação. "Há pedidos de canções? Querem uma lenta ou querem uma rápida?" - e a sala rebenta de repente em palmas. "Querem uma dos Beatles ou uma dos Eagles?" - e a sala sagaz sai-se com um anagrama genial: "Beagles!". Ele ri, a sala ri e ele diz a galhofar: "Estava a brincar, não conheço canções deles".

Barítono fino de voz delicada, na última década, o prolífico compositor canadiano ofereceu arranjos de cordas para Frank Ocean, Fucked Up e até Tim Burton, que recrutou Pallett para contribuir com o remake da banda sonora de "Dumbo". Nos seus álbuns introspetivos a solo, no entanto, os arranjos entrelaçados do artista impulsionam mitologias elípticas que se derramam como romances de fantasia. Ambicioso, classicista, habilmente organizado, liricamente alto e denso nos seus possíveis significados, as suas canções são também, sim, talvez um pouco estranhas de tão bonitas que são. É difícil imaginar melhor fervor para a abertura do 10.º Tremor.

Depois da última canção e do rápido encore - Pallett sai do palco a correr todo tímido enquanto as palmas caem cascateantes como bordados - em que toca "Lewis takes off his shirt", do seu álbum "Heartland" que teve 8,6 em 10 na tabela da Pitchfork, o público sai. Sai como de uma ermida, hipnotizado e devoto e fica uns minutos a confabular animadamente no pátio negro do Teatro. São só uns minutos porque o vento é uma presença constante e cortante na ilha delgada e todos se dirigem logo em filas despenteadas para as Portas do Mar onde a noite acabará de pé na sala fechada que fica debaixo do auditório surreal: no breu da meia-noite, parece uma pista de um porta-aviões levantado a 45 graus para disparar aeronaves em direção ao céu sideral. É ali que vão acabar todas as noites do 10.º Tremor, na pista de baile que abriu desta vez em modo guerrilha-disco numa festa punk-funk com as Atelineiras e Paco Piripiri nos pratos e no alternador, toda a gente a suar debaixo do som, os da frente a levar com jatos disparados pelas pistolas-metralhadoras de água (ou de vodca?) que os/as artistas desfechavam diretamente na boca dos espectadores. Registe-se, os bares também abarrotavam sedentos - o festival está esgotado - e o Tremor destaca-se já aqui: aqui ninguém seca, aqui a água é dada de graça.