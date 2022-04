Paco Roca em Lisboa para autografar "Rugas"

F. Cleto e Pina Hoje às 12:10 Facebook

Livro sobre a doença de Alzheimer acaba de ser reeditado em português.

O autor espanhol Paco Rugas vai estar em Lisboa na próxima quarta-feira, dia 20 de abril, para apresentar e autografar a nova edição portuguesa do seu livro "Rugas", numa sessão que terá lugar na Fnac do Chiado, a partir das 18.30 horas.

Natural de Valência, onde nasceu em 1969, Roca é um dos mais destacados criadores de banda desenhada do país vizinho, em cuja bibliografia se destacam obras como "O inverno do desenhador", "Os trilhos do acaso", "A casa" ou "Memórias de um homem em pijama", todas editadas em português pela Levoir, que agora disponibiliza a nova edição de "Rugas".

Primeiro grande sucesso de Paco Roca, datado de 2007, este livro aborda a doença de Alzheimer através de episódios que o autor viveu ou presenciou. Se alguns mostram o envelhecimento e as suas consequências de uma forma indiscutivelmente divertida, outros podem tornar-se incómodos, por antevermos o que nos pode acontecer um dia, ou mesmo gerar revolta, quando observamos o relato duro que o autor traça dos lares de terceira idade.

Em "Rugas", tudo começa quando Emílio, um ex-bancário reformado, com princípios de Alzheimer, é depositado pelo filho num lar, onde vai conhecer Juan, ex-locutor de rádio que só repete o que os outros dizem; Sol, sempre à procura de um telefone para ligar à filha; Dolores e Modesto, casal amoroso que tenta manter a relação; e Miguel, de uma alegria e rebeldia contagiantes, que tenta fazer daquela vida algo que ainda vale a pena.

Entre os quotidianos vazios, a repetição de situações, as perdas momentâneas de noção da realidade, o desconhecimento de quem o rodeia, o apagamento progressivo da memória ou o vazio de uma espera por um fim anunciado, Roca, com uma imensa ternura que toca mas também choca, vai mostrando a progressão da doença, sintetizada com invulgar felicidade na belíssima capa em que o protagonista, Emílio, à janela de um comboio, de cabeça (literalmente) aberta, desfruta o vento fresco que ao mesmo tempo lhe retira do cérebro, uma a uma, as imagens, as memórias que o mantinham preso à vida.