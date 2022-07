"Pai tirano" a fazer rir os portugueses há oito décadas

João Antunes Hoje às 10:20 Facebook

Há uma nova versão do clássico da comédia com muita gente conhecida na tela.

Estreado no Cineteatro Éden, desenhado pelo arquiteto Cassiano Branco, a 19 de setembro de 1941, "O pai tirano" é um dos títulos mais emblemáticos da chamada comédia à portuguesa, com vários títulos produzidos entre o início do sonoro, em 1931 e a década de 1950.

Integrando títulos como "A canção de Lisboa", "O Costa do Castelo", "O leão da Estrela" ou "O pátio das cantigas", este ciclo é por vezes considerado o mais popular de toda a história do cinema português, embora, na altura, os números de bilheteira não tenham sido sempre espetaculares.