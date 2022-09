Paixão pela literatura portuguesa é antiga e continua a crescer

Patrícia Naves Hoje às 10:47 Facebook

Na cultura, há uma dicotomia nas relações Portugal/Brasil: o interesse na literatura é mútuo, e autores como Valter Hugo Mãe e até Fernando Pessoa vendem cada vez mais. Mas na música, o caso é outro: portugueses mal se ouvem por lá.

Camões, Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner, Herberto Hélder, Jorge de Sena, Mário Cesariny, Eugénio de Andrade, José Saramago: alguns dos mais icónicos escritores portugueses há muito que atravessaram o Atlântico para encher corações e almas dos brasileiros com a nossa tão distinta escrita.

O interesse e a ligação são antigos - quem trabalha em edição em Portugal sabe-o, quem gosta de visitar páginas nas redes de autores e editoras também, sendo comuns os pedidos de publicação no Brasil das obras que ainda lá não chegaram. As bienais, os encontros literários, também o demonstram: no campo da literatura, a paixão pela escrita e autores de ambos os países é mútua e crescente. Mas no mundo da música já não será tanto assim.