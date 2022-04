Paixões humanas em tempo de guerra

João Antunes Hoje às 15:49 Facebook

Chega esta quinta-feira às salas o filme francês "Adeus senhor Haffmann".

Não é fácil fazer hoje em dia filmes sobre a Segunda Guerra Mundial que sejam originais. Apesar de muitos outros conflitos que estalaram depois, como os que neste momento testemunhamos, o conflito de 1939-45, pelas suas repercussões e dimensão, continua a suscitar o interesse dos criadores, sobretudo nas órbitas da literatura e do cinema.

O filme francês "Adeus senhor Haffmann" consegue ser suficientemente original para lhe darmos a atenção merecida. Aliás, como também se viu há dias, a França vive ainda uma espécie de pós-guerra psicológico que, mais uma vez divide o país em dois.

"Adeus senhor Haffman" passa-se em Paris, em 1942, após a ocupação nazi da cidade e de parte do país. É numa pequena rua da capital que Haffmann, um talentoso joalheiro, tem a sua loja, onde trabalha com o assistente, François. O desejo deste é apenas trabalhar honestamente para iniciar família com a mulher que ama, Blanche.

Entram em cena os oficiais alemães, que procuram bastante as joias criadas por Haffmann para oferecer às novas amantes locais. Sucede que Haffmann é judeu e as perseguições estão a começar. Decide fazer então um acordo com François. Instalando-se em segredo na cave da loja, continuará a criar os seus objetos, que François venderá aos alemães como sendo suas. A empresa, entretanto, passará também para o nome de François.

O que se segue é um desenrolar de acontecimentos que vai pôr a nu as fragilidades do ser humano. Mais do que um filme sobre a guerra, "Adeus senhor Haffmann" é um ensaio sobre as paixões humanas, sobre os limites a que somos sujeitos, sobre os valores e a sua perversão, sobre aquilo que somos capazes de fazer em situações extremas.

Praticamente rodado num único décor, funcionando como um opressivo huis-clos, mas sem perder nunca o sentido do espetáculo, o filme de Fred Cavayé vive sobretudo do fantástico duelo entre dois atores de exceção, Daniel Auteuil e Gilles Lellouche. Só por eles já valeria a pena ir ao cinema.

Adeus senhor Haffman

Fred Cavayé

2021