Palacete Silva Monteiro abre-se à cidade e à cultura

Restauro de imóvel no Porto deve ficar pronto até 2023, mas entretanto serão organizados diversas iniciativas.

As obras de restauro do Palacete Silva Monteiro, no Porto, deverão ficar prontas entre 2022 e 2023. Os trabalhos no edifício que atualmente serve de sede à Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) estão a ser desenvolvidos por alunos do mestrado de Conservação e Restauro de Bens Culturais da Universidade Católica, desde 2019. Mesmo com a intervenção ainda em curso, estão previstas iniciativas culturais "para breve", adiantou Manuel Pinheiro, presidente da CVRVV.

Um concerto de harpa e fado e atividades como uma exposição de fotografia fazem parte das iniciativas a organizar. No futuro, espera-se que seja criado um programa cultural.