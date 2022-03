Palavras de Torga dão origem a ópera

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 20:12 Facebook

"Mátria" tem libreto de Eduarda Freitas e música de Fernando C. Lapa

Esperança e encantamento foram as luzes que Eduarda Freitas encontrou na leitura de Miguel Torga, cujas histórias reunidas em "Contos da montanha" (1941) e "Novos contos da montanha" (1944) estão na base de "Mátria", a ópera que inaugura a temporada lírica e sinfónica do Coliseu Porto Ageas em 2022.

Oriunda do distrito de Vila Real, tal como o escritor laureado com o Prémio Camões em 1989, Eduarda Freitas redigiu um libreto fiel às palavras de Torga, mas inventou uma nova narrativa, cruzando personagens de contos diferentes e alterando-lhes o destino.

O objetivo de retratar vidas comuns, de se apropriar de um "contexto local que possa ser globalmente significativo, através da profundidade e beleza com que o escritor registou as vidas e paisagens do Douro e Trás-os-Montes", guiaram a escrita da peça, que conta a história de um jovem fascinado por fábulas, particularmente aquela que fala de "um tesouro escondido na barriga do monte para onde leva as ovelhas." A demanda pelo tesouro acompanha-o ao longo da vida, mas as pepitas que imaginou na infância vão-se tornando valores como a "auto-descoberta e a persistência em lutar pelos sonhos".

No palco do Coliseu estarão 25 músicos, boa parte deles integrantes da Banda Sinfónica Transmontana, sete cantores líricos portugueses, e dois coros, um deles comunitário, com 21 elementos, que além de cantarem dão corpo à cenografia, tanto na recriação de ambientes naturais, mar ou montanha, como na "ampliação dos sentimentos das personagens principais, estejam envolvidos numa vindima ou a viver as contracções de um parto", explica a autora. As palavras do libreto foram musicadas pelo compositor Fernando C. Lapa e a direção musical cabe a Jan Wierzba, sendo o espetáculo encenado por Ángel Fragua.

Trata-se de um projeto concebido ao longo de dez anos, sempre sob o impulso da agência criativa Inquieta, sendo a primeira ópera inspirada pela obra de Miguel Torga. O espetáculo teve a sua estreia no final de 2021 em Vila Real.

"Mátria"

Coliseu Porto Ageas

Sexta, 4 de março