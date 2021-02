Palavras para a alma, cabeça e estômago

Catarina Ferreira Hoje às 12:37 Facebook

Lojas de retalho dizem sentir alguma procura nos livros desde segunda-feira, mas ainda não há números. Reportagem em várias lojas no Porto e em Gaia.

O 11.o estado de emergência trouxe uma alteração imposta pelo decreto do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que permitiu desde segunda-feira um "desconfinamento dos livros" nos estabelecimentos que permanecem abertos.

A Fnac, na Rua de Santa Catarina, no centro do Porto, tem mais empregados do que clientes na secção de livros. Na prateleira dos destaques estão a biografia de António Variações, a entrevista de Amália Rodrigues a Manuel Fonseca e os livros de cozinha "Vegetariano todos os dias com os mais pequenos" e "Cozinha organizada, jantar na mesa". Mas nem os 10% de desconto parecem trazer clientes.

António entra, precisa de um livro de João Bénard da Costa para um trabalho da faculdade, vai direto à prateleira e sai apressado. Uma assistente de loja conta que no início do confinamento, quando não os podiam vender, tiveram muita procura de livros. Agora é quase tudo online.

A Bertrand é das poucas lojas abertas no Alameda Shopping, também na Invicta. Para lá chegar percorrem-se corredores fantasma de portas fechadas que apregoam saldos, e os seguranças indagam onde vamos, conferindo uma aura ilícita à experiência de comprar um livro. Os inúmeros cartazes da publicidade do JN parecem indicar o caminho: "Ler em papel é seguro".

Dentro da loja, duas adolescentes folheiam livros de preparação para o exame de Geometria Descritiva. Ana Catarina fala muito depressa; desabafa que "ter aulas em casa é muito difícil, estamos a ser muito prejudicados".

Maria do Céu entra na loja e ignora os destaques com livros dos novos responsáveis da política americana, Joe Biden e Kamala Harris, assim como o êxito do economista francês Thomas Pikety. Comprometeu-se a comprar o primeiro livro de Manuel Clemente, depois de ter lido o segundo e "ter adorado".

No hipermercado Continente das Antas, agora a secção interdita é a de brinquedos. Bianca grita que quer o "Livrão do Luccas Neto", o fenómeno brasileiro. A mãe insiste em arrastá-la para a secção de apoio escolar e compra o livro "Escrever sem erros" para o irmão, que está no 4.o ano.

Inês procura um livro de culinária e diz, entre risos: "Estamos fartos de fazer pão em casa, agora vamos para os bolos". Enquanto isso, espreita obras sobre nutrição. Joana folheia o livro de preparação para o exame de Geometria Descritiva, que parece ser um best-seller do confinamento estudantil. A cadeia Continente registou "uma maior procura por livros nas lojas desde segunda-feira", informou fonte da empresa.

Também fonte do El Corte Inglés referiu que o regresso da venda de livros nestes espaços gerou "alguma procura, mas está muito condicionado pela lotação nas lojas". No El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia há pouca gente na secção.

Marisa, professora de História reformada, pretende comprar a "Bíblia Sagrada" e não a consegue encontrar. Explica em tom solene: "Muitos episódios que se passam e passaram na História têm a sua origem na Bíblia e não conheço melhor livro de autoajuda".

Livraria de Coimbra monta vitrina com tangerinas

A livraria Faz de Conto, em Coimbra, montou uma vitrina com tangerinas junto aos livros, em protesto por as livrarias não poderem estar abertas. O protesto da Faz de Conto, que se situa no Exploratório de Coimbra, em Santa Clara, tem a ver com o encerramento forçado dos espaços, enquanto há livros à venda noutras áreas comerciais. "A vitrina da Faz de Conto podia ser a de uma mercearia, mostrando que, para vender livros, precisava também de vender tangerinas ou detergente da loiça", acusa a livraria, em comunicado. A responsável pela Faz de Conto, Sofia Correia, aponta que "as livrarias não pertencem só aos livreiros, fazem parte do tecido cultural de uma cidade e pertencem aos leitores e às comunidades". A Faz de Conto tem recebido encomendas online, mas a responsável sublinha que uma livraria não se faz apenas de vendas online, "faz-se do contacto, da descoberta, da palavra entre leitor e livreiro".

João Pedro Campos