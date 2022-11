Palmilha Dentada deixou vida de "nómada analógico" há um ano

Depois de 20 anos a circular por diferentes salas e bares, a companhia portuense encontrou poiso no remanso da Travessa das Águas. Desde então, realizou 84 eventos.

Hoje é data gorda na Travessa das Águas, pequena via de casas térreas na zona oriental do Porto que acolhe, desde há um ano, O Lugar, espaço que permitiu à companhia Palmilha Dentada deixar de andar "com a casa às costas" e servir as suas produções em morada própria. Não só as suas, de resto: num ano de atividade, houve 84 eventos, entre espetáculos da Palmilha e de outras companhias, concertos, oficinas, debates e leituras, a que assistiram 2355 espectadores, numa média de uma sessão a cada quatro dias.

Foi a uma espécie de aldeia que o grupo chegou a 13 de novembro de 2021. "Fomos recebidos com bifanas oferecidas por uma vizinha. É uma zona com famílias que vivem cá há décadas e há também muita gente ligada às artes nas redondezas", diz Ricardo Alves, um dos fundadores do grupo e o habitual dramaturgo. "Tem sido uma relação produtiva e de mútuo respeito", explica. "Alguns miúdos da vizinhança participam nas nossas oficinas; do nosso lado comprometemo-nos a não fazer espetáculos depois das 19.30 horas".