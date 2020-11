Pandemia condiciona mas não trava sonhos artísticos

Alfredo Teixeira Hoje às 14:09 Facebook

Universidade Sénior das Artes do Palco, no Porto, perdeu a maioria dos alunos por causa da covid-19, mas continua as atividades com danças e músicas da Broadway.

A Universidade Sénior das Artes do Palco, no Porto, não é um projeto vulgar. Ali, os idosos não estão sentados a ouvir matérias aborrecidas e nem a frequentam apenas para ter um motivo para sair de casa ou ter companhia. A pandemia está a travar o sonho destes alunos, com idades entre os 65 e os 90 anos, de fazerem parte do mundo do espetáculo.

O projeto nasceu em setembro do ano passado e chegaram a montar um espetáculo. "A peça "Do cabaré para o convento" que foi um sucesso. Tínhamos na altura na universidade entre 20 a 30 inscritos, mas devido à covid-19 a maior parte deixou de vir. Ou porque têm outros problemas de saúde e têm medo ou porque tiveram de ficar em casa a cuidar dos netos. Neste momento, temos sete alunos", explica Maria Oliveira, mentora do projeto e professora de piano, cujas aulas estão canceladas devido à situação atual.