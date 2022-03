"Pandemia pôs a nu a falta de organização na cultura"

Sérgio Almeida Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Tatanka critica os escassos apoios aos profissionais do setor e diz esperar

que o país tenha aprendido com os erros. Black Mamba atuam esta sexta-feira em Braga

O ansiado regresso dos Black Mamba ao Norte do país já podia ter acontecido no mês passado, com um concerto no Coliseu Porto Ageas inserido no festival "Montepio às vezes o amor". "Covi oblige", o espetáculo foi cancelado na véspera, mas esta sexta-feira à noite os fãs nortenhos da banda têm uma nova oportunidade para a verem ao vivo, no bracarense Altice Forum.

Neste primeiro concerto do ano numa sala de grandes dimensões, os autores de "Dirty little brother" vão revelar alguns dos temas que integram o próximo disco, "Last night in Amsterdam", com saída anunciada para outubro, mas não só. Uma parte significativa do alinhamento vai ser dedicada a mostrar temas menos conhecidos dos três primeiros discos, conferindo-lhes novas roupagens.