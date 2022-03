"Para a mudança, é necessário sacrifício. O que é o sacrifício em 2022?

Helena Teixeira da Silva Hoje às 11:33 Facebook

Teatro Viriato, em Viseu, acolhe esta sexta-feira a estreia nacional de "Orgia", texto de Pasolini encenado por Nuno M. Cardoso

Quando ficou doente, dois meses prostrado numa cama fruto da hemorragia provocada por uma úlcera, Pier Paolo Pasolini, o autor da "pura aguda lâmina", como o definiu Rui Chafes, regressou a Platão e a releitura do filósofo que ergueu um muro entre o mundo das ideias e o mundo sensível despertou nele a vontade de continuar poeta já não através do caminho estrito da poesia, já não através da estrada larga do cinema, mas por intermédio do teatro. Em meados dos anos 60, o autor que mais perto terá andado de Cristo, e que haveria de ser misteriosamente assassinado na década seguinte, escreveu seis peças, seis tragédias de rajada, todas em verso.

A primeira, "Orgia", que não terá sido representada em Portugal mais do que três vezes nos últimos 30 anos, teve de esperar que Nuno M. Cardoso (Porto, 1973) amadurecesse para a perceber. O compasso de espera do encenador - "Para entender com profundidade a obra de Pasolini, não se pode pegar nela com ligeireza" - , termina agora, no ano do centenário de vida do grande poeta italiano. "Orgia", não por acaso situada na Páscoa, estreia hoje no Teatro Viriato, em Viseu.