Hoje, Dia Internacional do Livro Infantil, celebremos a aventura, sempre mágica e inaugural, das letras que, juntas, formam palavras, páginas, livros e, se lhe dermos essa oportunidade, até vidas.

Há 54 anos que o segundo dia de de abril passou a ser sinónimo de Dia Internacional do Livro Infantil. Na realidade, há muitos mais anos que essa ligação existia, ou não fosse esse o dia do nascimento de Hans Christian Andersen, talvez o mais célebre autor de livros para a infância.

Todos os anos a Direção Geral do Livro e das Bibliotecas procura associar-se à efeméride, convidando o vencedor do Prémio Nacional de Ilustração a criar um cartaz original alusivo à data.

Premiado com o livro "Hei, Big Bang (Ninguém disse que era fácil)", Bernardo P. Carvalho concebeu um trabalho em que retrata uma criança que, empoleirada num livro, consegue alargar o seu olhar até ao infinito:

Cartaz de Bernardo P. Carvalho Foto: Direitos reservados

Quem instituiu a data no plano internacional foi o IBBY (International Boards on Books for Young People), responsável pela atribuição do prestigiado Prémio Hans Christian Andersen, que todos os anos desafia um autor de um país a escrever um texto motivador da leitura e dos livros. A escolha em 2021 recaiu sobre os Estados Unidos da América, que optou por Margarita Engle, escritora de origem cubana:

Música das palavras

Quando lemos, crescem-nos asas na mente

Quando escrevemos, cantam os dedos.

Palavras são batuques e flautas na página

altos trinados, elefantes bramindo,

rios que correm, águas caindo,

pirueta de borboleta

longe no céu!

As palavras convidam à dança - ritmos, rimas, batidas

das asas, do coração, dos cascos no chão, contos velhos e recentes,

fantasias e verdades.

Quer estejas quentinho em casa

ou a atravessar o mundo para uma terra diferente

e uma língua estranha, as histórias e poemas

pertencem-te.

Quando partilhamos palavras, a nossa voz

torna-se a música do futuro,

alegria, amizade e paz,

a melodia

da esperança.

Margarita Engle

(Tradução de Ana Castro)

Cartazes que assinalam a efeméride podem ser consultados online Foto: Direitos reservados

Para quem quiser conhecer os cartazes alusivos à data escolhidos nos anos mais recentes, a página da Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos na rede social Pinterest é de visita obrigatória. Ali, podemos observar um conjunto de obras de ilustradores tão prestigiados como Gémeo Luís, Maria João Worm ou Fátima Afonso, entre muitos outros.

Há longos anos que "Todos no sofá" é um dos livros mais apreciados de Luísa Ducla Soares. Ilustrada por Pedro Leitão, especialmente concebida para os leitores mais pequenos, a história conta-nos, de maneira divertida e simples, como dez animais de diferentes tamanhos procuram caber num apertado sofá.

Vida de David Bowie deu origem a livro de Maria Isabel Sánchez Vegara e Ana Albero Foto: Direitos reservados

"Meninos pequenos, grandes sonhos" é uma coleção de livros infantis da Nuvem de Letras que nos dá a conhecer a infância de nomes célebres das artes e não só. O mais recente "habitante" deste bairro literário é David Bowie. Maria Isabel Sánchez Vegara e Ana Albero reconstituem os primeiros anos de vida do genial músico inglês que marcou o rumo da música popular do último meio século.