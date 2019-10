"Paradigma" apresenta-se ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:26 Facebook

A banda emergente de rock "Paradigma" chega ao palco da redação do JN, esta quinta-feira, com o álbum "Eixo do Mal" na bagagem. O miniconcerto vai ser transmitido em direto no Facebook, a partir das 15.30 horas.

O trio de Oliveira de Azeméis, que canta originais em português, contesta paradigmas e pretende ser uma voz "interventiva na sociedade, chamando a atenção para os problemas da sociedade e da nossa geração".

A banda, formada em 2011, é constituída por três elementos: Miguel Araújo na guitarra e voz; João Monteiro no baixo e na segunda voz; Samuel Oliveira na bateria/percussões.

Em 2013, lançaram o álbum (CD-demo) "Perdidos no Tempo" e, em 2018, o disco "Eixo do Mal", que os levou em digressão por diversas zonas do país.