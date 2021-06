Festival Vodafone Paredes de Coura cancelado

Hoje às 15:18 Facebook

A edição de 2021 do Festival Vodafone Paredes de Coura foi cancelada esta terça-feira. "O nosso maior medo tornou-se realidade. Pela segunda vez somos obrigados a parar", lê-se no comunicado da organização.

Depois de ter chegado a anunciar que alguma coisa haveria de ser organizada, este verão, em Paredes de Coura, a Ritmos, promotora do Festival, recuou e reconheceu que "um futuro risonho aproxima-se, mas não chegou rápido o suficiente para voltarmos".

É com o tom romântico que caracteriza o festival minhoto que a má notícia foi divulgada, ao início desta terça-feira, no site do festival. "Tudo prometia um ano melhor, um verão de celebração, dias longos passados com quem mais gostamos, de tardes recheadas de música, de dança e muita alegria. Ia ser o ano dos abraços, aquele em que íamos festejar mais, viver mais, amar mais, mas com muito peso no coração somos obrigados a admitir que ainda mão é desta."

"Não haverá Vodafone Paredes de Coura este ano. Todas as incertezas e constantes alterações nos procedimentos do regresso dos espetáculos ao vivo levam-nos com muita mágoa a admitir que esta é a decisão mais sensata a tomar", lê-se num longo texto que justifica o cancelamento pelo segundo ano consecutivo.

"Estes últimos meses foram passados numa constante dedicação à procura de uma ideia que tornasse possível a celebração desta edição. Foram elaborados planos alternativos, soluções invulgares, rotas improvisadas, que infelizmente não podemos colocar em prática."

Os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 manter-se-ão válidos para o verão de 2021. Apesar de o período de reembolso para os bilhetes comprados para a edição 2020 começar a 18 de agosto, a organização lembra que "manter o bilhete é ajudar toda a comunidade que envolve o festival neste momento tão difícil."