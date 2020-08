Paredes de Coura em sossego à espera do encore

Festival Vodafone Paredes de Coura montou um palco-instalação e os festivaleiros não faltaram à chamada.

De repente, estamos outra vez em 2017, Paredes de Coura celebra 25 anos de comunhão, e Benjamin Clementine entra em palco descalço, para protagonizar um dos mais arrepiantes concertos do festival. "Ali senti que nasci mesmo para a música", haveria de confessar, mais tarde, o britânico. Ontem Clementine voltou a Coura. No ar ouvia-se o músico dizer: "Juro que já me viste aqui antes". É Condolence, a canção que tantos ali cantaram de cor há três anos.

Este fim de semana não houve festival como era suposto, não há cartaz nem concertos para guardar, mas o palco está montado - exibe imagens passadas e música em permanência - e há festivaleiros e amigos não faltaram à chamada.