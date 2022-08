Paredes de Coura volta a ter quatro dias em 2023

É o regresso ao formato habitual de quatro dias: o Festival Vodafone Paredes de Coura de 2023 vai realizar-se de 16 a 19 agosto, começa numa quarta-feira, termina num sábado.

As datas foram anunciadas por João Carvalho, diretor do festival minhoto, em conferência de imprensa. Não foi revelado ainda qualquer nome do próximo cartaz.

Feliz por ter promovido este ano "a melhor edição de sempre de Coura", que durou cinco dias, Carvalho diz que "os números não mentem": uma média de "23 mil pessoas por dia", o que no agregado dá a soma de "115 mil espectadores em cinco dias".

No campismo também foram batidos recordes: houve um total de 16 mil campistas, que "também é o maior número de sempre". Os passes gerais esgotaram e os bilhetes diários para o último dia também.

O formato de cinco dias não será repetido em 2023, "porque não gostamos de repetir conceitos", diz João Carvalho. Mas, olhando para o calendário do próximo ano, salta à vista que 15 de agosto, uma terça-feira, é feriado nacional - e é, por isso, muito provável que o festival possa ainda anunciar alguma surpresa extra daqui até lá.

O Vodafone Paredes de Coura de 2022 termina este sábado à noite com o rock punk-surf dos Pixies, mas antes da "onda de mutilação" dos autores de "Monkey gone to heaven" ainda atuam dez bandas, incluindo Yves Tumor, Perfume Genius, Princess Nokia, Slowthai e Manel Cruz, entre outros.