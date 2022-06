Paris revela cadernos de desenhos de Pablo Picasso

Iara Macedo Hoje às 17:51 Facebook

Descobertos pela neta, o Museu Picasso exibe até ao fim do ano as páginas em que pintor espanhol ensinou a filha mais velha a desenhar e colorir.

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) recolheu o exemplo do seu próprio passado, em que teve a oportunidade de aprender a desenhar com o pai José Ruiz y Blasco, um pintor e professor de arte, e comprometeu-se a fazer o mesmo por Maya Widmaier-Picasso, a sua filha, nascida em 1935 da relação com Marie-Thérèse Walter (1909-1977).

Recentemente a neta do artista, a historiadora de arte Diana Widmaier Picasso, deparou-se com uma coleção nunca antes vista de esboços, que optou por incluir na exposição "Maya Ruiz-Picasso, fille de Pablo", dedicada à relação do avô com a mãe.