"Passaporte" já exportou 24 atores portugueses

Programa da Academia Portuguesa do Cinema vai ter uma nova edição em 2020. Candidaturas abrem em fevereiro.

Criado em 2016 com o objetivo de promover a internacionalização de atores portugueses, o programa "Passaporte" já colocou 24 destes profissionais na rota de 13 produções estrangeiras. Entre os atores estão Albano Jerónimo, que participou na quinta temporada da série "Vikings"; Nuno Lopes que será protagonista da nova série do criador de "La Casa de Papel"; ou Lídia Franco chamada a participar num filme de ação "hollywoodesca" estreado este mês na Netflix. A Mafalda Lencastre, selecionada este ano para integrar o programa, ainda não chegou um convite, mas nem por isso poupa nos elogios à iniciativa. Com quatro edições concluídas e depois de ter trazido a Portugal três dezenas de diretores de casting estrangeiros, Patrícia Vasconcelos, mentora do "Passaporte", considera que Portugal "passou a estar no mapa" de quem se ocupa de selecionar elencos. Pelo que, garante, "há mais confirmações" a caminho e uma quinta edição planeada para maio de 2020.



Virar o circuito ao contrário

Se nos anos 70 Lídia Franco teve de colocar a "mochila às costas" para ir procurar trabalho lá fora, a ideia de Patrícia Vasconcelos foi virar "o circuito ao contrário": convidar diretores de casting estrangeiros para virem a Portugal e contactarem, durante uns dias, com atores portugueses. Do programa constam, todos os anos, sessões de perguntas e respostas, workshops e reuniões particulares de dez minutos, nas quais cada ator se pode apresentar.

Os diretores de casting levam na bagagem o material e as referências que recolhem e passam a ter no radar estes atores "para os equacionar como a quaisquer outros", resume a diretora de casting portuguesa, recentemente premiada no Festival Subtitle. Foi assim que Lídia Franco chegou ao elenco de "6 Underground" do norte-americano Michael Bay ("Armageddon", "Pearl Harbor"), por recomendação de Priscilla John, que conheceu a atriz portuguesa no "Passaporte", em 2016. "Não devo ter sido a única referência que ele recebeu", conta ao JN Lídia Franco, mas depois de dois vídeos enviados a pedido do realizador foi a escolhida. "Depois foi toda uma aventura", descreve a atriz que gravou em Florença as suas cenas. Por isso, diz, o "Passaporte" é "uma oportunidade única".



Cem atores

Perto de cem atores foram selecionados no conjunto das quatro edições do programa, 47 logo na primeira leva. "Uma loucura" que teve de ser corrigida até estabilizar nas dez escolhas atuais. Mafalda Lencastre, selecionada este ano, elogia o processo: "respeito muito que tenha havido um casting [dos atores]. Isso é muito profissional. Se não, continuávamos sempre com o queixume de que são sempre os mesmos", refere ao JN. Quanto ao contacto com os diretores de casting, a atriz destaca a atitude "muito prática e pragmática", "muito acessível" e "nada paternalista" destes profissionais: "estão mais focados naquilo que tu és do que no teu currículo", elogia.

O domínio de línguas estrangeiras é, claro, muito importante - e é também um dos aspetos mais elogiados nos candidatos -, até porque, sublinha Patrícia Vasconcelos, a ideia é mesmo convencer os diretores de casting de que o ator português "não serve só para representar personagens portuguesas". Lídia Franco, por exemplo, interpreta em "6 Underground" a mãe de um mexicano. Por isso, recorda, pediram-lhe "para falar em inglês com um sotaque latino".

O domínio do inglês é, de resto, condição obrigatória para a apresentação de uma candidatura ao programa (ser membro da Academia Portuguesa de Cinema, promotora do programa, é outra). E Mafalda Lencastre sublinha também a importância crescente do espanhol: "estão a filmar muitas séries em Espanha, que é aqui ao lado, e isso pode abrir-nos muitas possibilidades", nota.

A quinta edição do "Passaporte" está prevista para maio, mas para avançar datas e convidados é preciso ter confirmado, em janeiro, o financiamento do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), que tem sido o principal suporte do programa (apoio de 40 mil euros no ano corrente). A Gestão dos Direitos dos Artistas também apoia na produção de showreels e outros materiais de promoção dos atores.

As candidaturas ao programa abrem, tradicionalmente, em fevereiro e estendem-se até março. Cabe a um júri fazer a seleção anual. Os participantes das edições anteriores podem atualizar o seu material profissional e voltar a enviar para apreciação dos novos diretores de casting, que decidem quais querem conhecer. A participação no programa é gratuita e uma parte da programação do evento é aberta a todos os candidatos, selecionados ou não para serem atores "Passaporte".