Passes de três dias esgotados no North Festival

Já não há passes de três dias disponíveis para o North Festival, marcado para a Alfândega do Porto entre os dias 26 e 28 deste mês, anunciou a promotora Vibes & Beats.

Em contagem decrescente para a edição deste ano, o North Festival anunciou que os passes gerais para a edição deste ano foram todos vendidos, cumprindo assim as expectativas da organização, que apontavam para casa cheia nos três dias.

Ainda assim, os interessados podem comprar bilhetes diários, com o preço unitário de 55 euros para cada um dos dois primeiros dias (com Chemical Brothers e Ivete Sangalo como cabeças de cartaz, respetivamente) e 95 euros no último (com Robbie Williams).

Particularmente aguardado pelos seus muitos milhares de fãs, é a estreia ao vivo na cidade do Porto do antigo membro dos Take That. Segundo a promotora, tem sido vendido um número significativo para fora de Portugal, incluindo países tão distantes como Israel ou Argentina-