"Paste": um disco de vanguarda, invulgar e surpreendente

Com "Paste", os Moin antecipam o que pode muito bem vir a ser o "indie" do futuro.

Paisagens áridas, rugosas e distorcidas, pontuadas aqui e ali por pequenos oásis harmónicos. A viagem através de Paste é conduzida por vozes faladas que, por vezes, chegam a ser desconfortáveis e inquietantes. Um trabalho invulgar e surpreendente que deixa pistas para aquilo que pode vir a ser a banda sonora alternativa dos tempos vindouros.

Os Moin são um spin-off do duo experimentalista Raime formado por Joe Andrews e Tom Halstead. Enquanto neste último projeto predomina a eletrónica, os Moin são mais orgânicos. O som assenta na guitarra e no baixo, sem créditos atribuídos, e nas percussões de Valentina Magaletti, o terceiro vértice do grupo.

Como Moin, o trio existia há mais de uma década, tendo editado alguns singles e EPs. Porém, a partir de 2020, o projeto começou finalmente a ganhar gás e de rajada, em apenas dois anos saíram dois álbuns. Dois excelentes álbuns.

No trabalho mais recente, o trio londrino recriou uma atmosfera pós-punk e pós-hardcore, crua e próxima do noise. São nove músicas predominantemente instrumentais, apenas quebradas por vozes faladas e excertos audio de declamações de poesia, gargalhadas ou vidros a partir. Há inclusive clips de gritos que poderiam ser bem de um filme de terror série B.

Apesar de ser um trabalho cru, minimalista e quase que artesanal, consegue-se sentir uma aura de sofisticação e uma enorme noção de groove. Aliás, a ideia com que se fica é que o grupo pegou nas faixas rítmicas de Valentina e foi depois improvisando e compondo em cima e à sua volta, como num registo de jam session, mas com precisão académica e cerebral. Aliás, em certos momentos, algumas partes das músicas até fazem lembrar os devaneios distorcido e geniais dos Sonic Youth ou o sofisticado art-rock dos Tool.

Com "Paste", os Moin conseguiram atingir um patamar bastante alto e as expectativas são mais elevadas ainda. Este ano deverão ser um dos nomes mais procurados para os festivais de verão. Esperemos que uma agenda cheia de espetáculos não perturbe a veia criativa. É que depois de ouvir o que fizeram com "Paste" já estamos a salivar por mais. Será isto o "indie" do futuro?

