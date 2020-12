Patrícia Pilar: "O que nós estamos a viver no Brasil é catastrófico"

Helena Teixeira da Silva Hoje às 19:10 Facebook

Atriz brasileira explica que os artistas são tratados como "inimigos" de um governo "avizinhado do fascismo". E diz desejar a mudança do país "pelo voto".

"O que nós estamos a viver aqui [no Brasil] é um negócio inominável", afirma Patrícia Pilar. "Em relação às artes, somos tidos como inimigos do governo, porque somos, na nossa maioria, críticos. A gente está vivendo um momento catastrófico, um governo avizinhado do fascismo".

A atriz brasileira, que os portugueses conhecem bem de uma maratona de novelas exibidas na televisão desde o final dos anos 80 do século passado (Roque Santeiro, Rei do Gado, Sinhá Moça, A Favorita), mas também de vários filmes que protagoniza ou realiza, participava, este sábado, a partir do Rio de Janeiro, numa conversa online com a atriz portuguesa Rita Blanco, integrada na 6ª edição dos "Encontros Literários Tinto no Branco", que o município de Viseu transferiu, este ano, para o digital.

No debate em causa, que não era especificamente sobre a situação brasileira, já a conversa ia solta quando Rita Blanco falou do Brasil, expressando o desejo de que, "tal como aconteceu na América, os brasileiros percebam que não podem mais viver na infâmia." A atriz portuguesa referia-se às recentes eleições presidenciais, que deram a vitória a Joe Biden, derrubando a hipótese de reeleição de Donald Trump.

Sem nunca citar o nome do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, Patrícia Pilar criticou o governo brasileiro, nomeadamente no que toca aos artistas, que têm sido voz de protesto ativo ao longo dos últimos anos, mas também de retaliação do governo.

"É uma coisa gravíssima o que está a acontecer aqui. Espero que essa luz que veio da América se reflita na nossa realidade e que, pelo voto, a gente tire esse governo em 2022, pela saúde do nosso povo."

Patrícia Pilar falava não apenas das artes, mas da situação geral do país. "Inclusive, a conduta dele em relação à covid é assassina. É uma loucura. Estamos realmente num momento muito ruim. O nosso povo está sofrendo muito: a miséria voltando, a economia num momento horroroso, um ambiente muito ruim. O que desejo a nós mesmos é que a nossa realidade mude."

Patrícia Pilar é uma entre muitos artistas brasileiros que tem criticado o governo de Jair Bolsonaro. Em julho deste ano, por exemplo, a atriz criticava, em entrevista ao jornal "O Globo", a atuação do governo no combate à covid-19: "A curto prazo não enxergo nenhuma luz, só estupidez e destruição", dizia, enumerando "perdas irreparáveis na Educação, no Meio Ambiente, na Cultura, nas Relações Internacionais".

As artes pela mudança

No debate do festival literário "Tinto no Branco", realizado este sábado, as atrizes tinham já antes discutido o papel das artes em face das várias crises contemporâneas.

"Com o mundo como está, ou o teatro é uma arma e serve para inquietar as pessoas, para as desembestar, ou já não sei para que serve o teatro", desabafou Rita Blanco. Patrícia Pilar anuiu: "O mundo está num momento tão delicado" que os artistas devem usar a sua capacidade de pensamento e a sua vivência "em prol de uma tentativa de discutir a nossa realidade".

"É urgente que as artes também estejam, neste momento, em prol desse grande raciocínio de que precisamos, para recuperar a nossa capacidade de pensar no social, no mundo como um todo", acrescentou Patrícia Pilar.

"Não podemos mais ficar pensando no nosso umbigo enquanto o mundo está nesse caos." A atriz confessou mesmo que já passou "por uma certa crise", questionando, "o que fazer, para quem, como, porquê". E continuou: "Tenho de me responder a essas perguntas. Se não fizer um sentido mais amplo, não me aplaca nenhuma questão interna.

"Hoje em dia, estou muito mais para Godard do que para Truffaut", ironizou, referindo-se ao tipo de criação artística dos dois realizadores da "nouvelle vague" francesa. "Temos de discutir a realidade, reinventar a realidade, criar uma realidade que seja melhor e mais justa, porque se não, não há alegria felicidade, não há futuro para a humanidade. Os artistas têm esse papel de trazer à tona essas discussões, porque juntos pensamos mais claramente e melhor."

Rita Blanco não exclui diferentes formas e propósitos de fazer arte "como coisa transcendente", mas "os artistas têm a obrigação de nos fazer pensar, de se preocuparem com o outro. Nós trabalhamos para quem? Para o outro. Logo, temos de pensar sobre as coisas para o outro."

"A seara da imaginação é infinita"

O debate em causa tinha como tema "o filme não é mau, mas o livro era melhor". As duas atrizes estão de acordo quanto à dificuldade de transformar um livro numa obra de arte cinematográfica, mas deram vários exemplos em que a adaptação foi conseguida.

Rita Blanco citou "Bonjour Tristesse" (livro de Françoise Sagan de 1954, que deu origem ao filme de Otto Preminger de 1958), "Lolita" (livro de Vladimir Nabokov de 1955, filme de Stanley Kubrick de 1962) ou "Blade Runner" (filme de Ridley Scott de 1982, a partir do livro "Será que os Andróides Sonham com Ovelhas Elétricas?" de Philip K. Dick de 1968), acrescentando ainda "um filme extraordinário a partir de um livro que não é extraordinário" - o caso de "Barry Lyndon" (filme de Stanley Kubrick de 1975, com argumento baseado no romance "As Memórias de Barry Lyndon", de William Makepeace Thackeray, 1844).

Já Patrícia Pilar citou "Os Despojos do Dia" (filme realizado por James Ivory em 1993, a partir do livro Kazuo Ishiguro de 1989) e "Drácula" (filme de Francis Ford Coppola de 1992, um dos muitos que adaptou a obra original de Bram Stoker, de 1897).

Um filme a partir de um livro não tem de ser a sua transposição literal, antes "o olhar do realizador sobre aquela história", diz Rita Blanco. "Há muitos realizadores bons?", pergunta-se. "Acho que não. É difícil fazer um objeto de arte. Nem toda a gente pode fazer arte, mas todos podemos fazer filmes e coisas até interessantes."

Quando está a trabalhar num filme, Rita Blanco confessa ser difícil largar a sua visão do personagem, havendo sempre lugar a um trabalho conjunto com o realizador. "Os realizadores são muito diferentes uns dos outros, têm maneiras diferentes de trabalhar. Há pessoas com quem tenho desejo de trabalhar, outras com quem não tenho. E tenho a certeza de que o contrário também acontece."

O que não lhe surge como impedimento de espécie alguma é o texto: estar perante uma grande obra literária não inibe a atriz portuguesa. Pelo contrário, o que lhe importa é ter um texto bom para trabalhar, o que acontece se se tratar de uma adaptação de um livro bom.

"Quanto melhor é um texto mais fácil é [trabalhar] e não o contrário. Um bom texto facilita-me a vida. Quando pego num texto tento trabalhá-lo da melhor maneira que souber. O facto de ser Fernando Pessoa ou o Rato Mickey não muda nada. O que me facilita a vida é ser um bom texto. É essa a razão, mas jamais uma pressão".

Patrícia Pilar concorda, e sublinha que estar perante um bom livro não deve constranger nem o realizador nem o ator. "Quando lemos um livro, automaticamente a nossa imaginação voa e criamos um filme na nossa cabeça. A partir desse momento, ele já não é aquele livro. O realizador parte desse princípio mas, ao mesmo tempo, tem de ter a liberdade imensa de recriar e dar a sua versão".

Patrícia Pilar dá o testemunho sobre os filmes que realizou a partir de livros. "Tentei libertar-me do que aquele livro significa para a maior parte das pessoas. Porque ele vai ser reinventado. A seara da imaginação é uma seara infinita. A arte pressupõe um momento de transcendência que é muito difícil de alcançar."

"O receio de desagradar é o maior assassino de uma interpretação"

"Se o livro é bom, isso só ajuda", insiste a atriz brasileira. "Quando um diretor e os atores têm como base um texto bom, sólido, todos os nossos questionamentos em relação ao personagem ou em relação ao guião estão ali. O livro é um baú precioso. Quando você não tem um bom texto, não há obra de arte que se segure. Não dá para inventar o conteúdo como forma. A forma deve ser complementar, um veículo para que o conteúdo aconteça de forma natural. Mas muitas vezes acontece a forma ser tratada como se fosse uma fórmula mágica, para fingir que tem um bom conteúdo. Isso não dá em nada."

É aí que adaptar, realizar e protagonizar é também um ato de criação. "O pior lugar é o meio do caminho", afirma Patrícia Pilar.

"O realizador tem de vencer o receio de desagradar. O receio de desagradar é o maior assassino de uma interpretação ou do resultado de um realizador. Temos de confiar na nossa perceção daquela obra, de dar realmente a nossa assinatura, se não fica uma coisa sem forma."

A atriz rebela-se tmbém contra o medo. "O medo atrapalha muito: o receio, a vontade de agradar, tudo isso não são bons companheiros para os artistas. A partir do momento em que se pega num em qualquer objeto em que queira pousar a imaginação, tem de sentir-se total liberdade, de se imbuir dessa liberdade e tomar para si esse lugar de criador também. Nós, atores e diretores, somos um pouco autores também. Não podemos ser um objeto de realização do sonho do outro, temos os nossos próprios sonhos e as nossas próprias vivências e é delas que sai o nosso melhor. O melhor que temos para oferecer ao outro é a nossa versão. Tento muito não me sentir acuada. Desejo que todos os artistas envolvidos em qualquer projeto sintam liberdade total de criar. É aí que esse momento de transcendência pode acontecer", conclui Patrícia Pilar.