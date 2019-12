Patxi tinha "conhecimento de Portugal que muitos portugueses não têm"

Catarina Ferreira Hoje às 12:53 Facebook

Ricardo Ribeiro foi o último músico português a participar em concertos de Patxi Andión, em setembro, na Aula Magna, em Lisboa e na Casa da Música, no Porto.

Esta manhã, ainda muito consternado pela notícia da inesperada morte do cantor espanhol, contou ao JN que Patxi foi um "um cantautor que eu, os meus pais e os meus tios adorávamos e que tive a sorte de se tornar meu amigo. Era uma pessoa muito culta e muito digna".

O fadista recordou que no último concerto, no Porto, Patxi lhe pediu para cantarem três fados e juntos cantaram o tema "Vaga azul no amplo solta", música de Patxi para o disco de Ana Moura, com poema de Fernando Pessoa. E emocionou-se ao lembrar que toda a letra parece sobre o trágico dia de hoje.

Ricardo Ribeiro recordou ainda que os dois foram apresentados pelo amigo em comum, João Afonso, e desde aí a amizade culminou numa série de encontros sempre "com bacalhau cozido". "Patxi tinha uma cultura e um conhecimento de Portugal que muitos portugueses não têm, era um grande conhecedor de José Régio, Teixeira de Pascoaes, Cesariny e Fernando Pessoa", disse.