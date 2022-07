Paul Anka: "É incrível, o que escrevi na adolescência ainda influencia novos adolescentes"

Patrícia Naves Hoje às 10:54 Facebook

Cantor do clássico dos anos 50 "Put your head on my shoulder", confessa-se ao JN. Este domingo, Paul Anka dá um concerto único no EDP Cool Jazz, em Oeiras.

Marcou gerações, partiu corações e teve, ao longo de mais de seis décadas, um impacto muito maior do que revelam os seus temas cantados. É um herói no seu Canadá natal e um ícone vivo da música em todo o mundo: Paul Anka, cantor de clássicos intemporais, atua este domingo no EDP Cool Jazz, onde leva uma carreira de centenas de sucessos e álbuns novos para descobrir.

Dava - e deu mesmo- um livro, a vida de Anka: nascido em Ottawa, Canadá, teve o seu primeiro sucesso, "Diana", com apenas 15 anos e foi um dos primeiros ídolos teen na América do Norte e Europa.