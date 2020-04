Juntos em Casa. Paul McCartney, Billie Eilish e Eddie Vedder em concerto solidário

Hoje às 17:02 Facebook

O "One World: Together at Home", com curadoria de Lady Gaga, vai levar, no dia 18 de abril, artistas como Paul McCartney, Billie Eilish e Eddie Vedder a milhões de casas no mundo inteiro.

Numa época em que os festivais de verão vão caindo como dominó, sendo adiados, cancelados ou suspensos, a indústria musical luta pela sua sobrevivência e, em somultâneo, pela ajuda aos profissionais de saúde e às instituições que se dedicam arduamente a pôr um travão na pandemia global.

O "One World: Together at Home" tem um cartaz como talvez nunca se veria num outro festival: Lady Gaga, Billie Eilish, Eddie Vedder, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Chris Martin, Elton John, John Legend, Keith Urban, Paul McCartney e Stevie Wonder, entre muitos outros artistas renomeados, vão, das suas casas, dar música ao Mundo. E como se este cartaz de luxo não bastasse, o concerto será apresentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, nomes incontornáveis do universo dos "Late night shows" americanos, que contarão com a ajuda de algumas personagens do famoso programa infantil "Rua Sésamo".

Sendo transmitido em várias plataformas de streaming, é na MTV que os portugueses poderão assistir a este concerto, à 1 hora da madrugada de 18 para 19 de abril.

Este festival inédito surge da parceria entre a Global Citizen e a Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo como propósito angariar fundos para apoiar instituições e profissionais de saúde que se encontram nas linhas da frente do combate ao coronavírus. "Poderemos ter de estar separados fisicamente durante algum tempo, mas ainda podemos juntar-nos virtualmente para desfrutar boa música. O "One World: Together at Home" representa um poderoso espetáculo de solidariedade contra uma ameaça comum", afirmou o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

Já António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, afirmou que "estamos, por isso, muito orgulhosos de unirmos forças com o One World: Together at Home para ajudarmos a suprimir a transmissão do vírus, minimizar os impactos socioeconómicos na comunidade global e trabalhar juntos para promover as metas globais para o futuro. Não há um argumento mais importante para a ação coletiva do que a nossa resposta conjunta à Covid-19. Estamos nisto juntos e vamos ultrapassar isto juntos".