Paula Fernandes fiel às raízes no reencontro com Portugal

Cantora brasileira está de regresso com casas cheias no Estoril e Porto. No programa, inéditos e temas conhecidos.

"Feliz por retornar" e concretizar os planos adiados pela pandemia, Paula Fernandes está pronta para os palcos portugueses. O Casino do Estoril recebe-a hoje, antes de amanhã a artista brasileira encher a Super Bock Arena, no Porto, com "um show único, com músicas preferidas, mas também canções inéditas". Domingo vai estar na Ovibeja e no dia 1 de maio é Barcelos que a receberá. Na mala, a cantora traz o último álbum, "Origens 2.0". Para ela, na hora de definir o alinhamento, "o mais difícil é tirar canções".

Antes do reencontro com o público português, em conversa com o JN, Paula prevê um "misto de emoções", até por ser "indescritível a sensação de ouvir cantar" as suas letras, a par das "muitas saudades" que sentia. Na plateia, é certo que todos a acompanharão nos refrões, como já provou em atuações passadas. A estreia no nosso país foi a 29 de setembro de 2012, no Brazilian Day que se realizou no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, e ainda guarda "todas as notícias".